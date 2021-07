Nekupujte nanuky v obchode, veď si osvieženie viete pripraviť aj doma. A navyše s úrodou zo záhrady pôjde o zdravé letné maškrty!

Ovocie v ľade

Suroviny 300 g čerstvého ovocia (melón, jahody, čučoriedky, ananás)

150 g krupicového cukru

150 ml vody

lyžička citrónovej šťavy

Postup

Vodu prevaríme s cukrom, až sa rozpustí, zmes necháme vychladnúť, potom do nej vmiešame lyžičku citrónovej šťavy.

Do plastových formičiek na nanuky dáme na drobné kúsky pokrájané ovocie, zalejeme cukrovým sirupom, pridáme drievka a vložíme do mrazničky. Necháme do druhého dňa stuhnúť.

Doba prípravy: 30 minút

Jahody so smotanou

zdroj: Shutterstock Ako si vyrobiť domáci nanuk?

Suroviny 400 g čerstvých jahôd

200 ml smotany na šľahanie

100 g práškového cukru

Postup

Umyté a osušené jahody pokrájame na menšie kúsky, väčšinu roztlačíme a zmiešame so smotanou a cukrom. Potom do zmesi vmiešame kúsky jahôd, zmesou naplníme malé poháre, pridáme plastové tyčky a dáme na 24 hodín zmraziť.

Pred podávaním poháre namočíme do horúcej vody a jahodové nanuky vyklopíme.

Doba prípravy: 15 minút

Kivi nanuky

zdroj: Pinterst Domáce ovocné nanuky

Suroviny 400 g olúpaných kiwi

100 g trstinového cukru

lyžička limetkovej šťavy

trochu vody

Postup

Odložíme si 2 kivi, zvyšok ovocia rozmixujeme s cukrom, limetkovou šťavou a cukrom. Do formičiek na nanuky vložíme kolieska kiwi a doplníme rozmixovanou kašou. Pridáme drievka a vložíme do mrazničky. Necháme do druhého dňa stuhnúť.

Doba prípravy: 20 minút