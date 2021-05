Nežný vzhľad a omamná vôňa zaručujú orgovánu zástupy obdivovateľov, no málokto vie, že je jedlý. Preto sme pre vás pripravili tipy, ako si pomerne krátku sezónu tohto fialového fešáka užiť do sýtosti.

Po prinesení domov treba orgován čo najrýchlejšie spracovať, lebo rýchlo vädne, stráca vôňu aj chuť. Kvety opláchnite pod tečúcou vodou a povytrhávajte ich zo zelených kalíškov. Je to piplačka, ale nevyhnutná – do jedla by vniesli horkosť. Nakoniec kvety osušte papierovou utierkou.

Vedeli ste, že kvety orgovánu sú jedlé? áno 18% nie 82%

Orgovánová zmrzlina

Orgovánová zmrzlina je tiež jeden z jednoduchých spôsobov spracovania orgovánu.

2 hrnčeky orgovánových kvetov

500 ml 40-percentnej smotany na šľahanie

250 ml plnotučného mlieka

150 g kryštálového cukru

6 veľkých žĺtkov

štipku soli

Do hrnčeka nalejte polovicu smotany, mlieko, cukor a soľ a pomaly zahrievajte. Miešajte, kým sa cukor nerozpustí, potom odstavte z plameňa. Malo by to byť skôr, než dôjde k varu. Pridajte umyté a očistené orgovánové kvety a nechajte odležať, aby smotana nasiakla orgovánovú vôňu. Ideálne sú asi 4 hodiny.

Po tomto čase smotanovú zmes sceďte a priveďte do varu. Medzitým v miske rozšľahajte žĺtky. Za stáleho šľahania k nim tenkým pramienkom prilievajte polovicu vriacej smotany, potom zmes vráťte do hrnčeka a opäť za stáleho miešania varte, kým nezhustne. Ak máte kuchynský teplomer, pomôžte si skontrolovaním teploty – mala by byť 77 až 79 °C.

Hotovú zmes vychlaďte a zamrazte vo formičkách na nanuky, v zmrzlinovači alebo v nádobkách podľa svojich preferencií.

Na zdobenie dezertov kvety kandizujte. Stačí ich potrieť jemne našľahaným bielkom a obaliť v cukre.