Nielen my, ale aj naše zvieratá si z času na čas s radosťou pochutnajú na maškrtách. Pripravte im chutné a zdravé pochúťky!

Pochúťka s pečienkami

"Nášmu psovi Bosleymu pečiem mňamky z ovsených vločiek a pečienok," hovorí Beata Nečedová, grafička.

Potrebujete: 500 g kuracej pečienky, 3 vajíčka, 1 hrnček ovsených vločiek, 3 ks mrkvy, 1 hrsť mrazených čučoriedok.

Postup: Pečienku rozmixujte, primiešajte vajíčka, mrkvu nastrúhanú nahrubo, mrazené čučoriedky a poriadne premiešajte. Ak je zmes riedka, pridajte ovsené vločky. Pečienkovú zmes rozotrite na plech vystlaný papierom na pečenie a dajte piecť na 180 °C na 30 minút. Po vychladnutí nakrájajte na kocky. Skladujte v chladničke. Dávka je pre väčšieho psa a vydrží približne 1 týždeň.

zdroj: archív redakcie Pochúťka s pečienkami

Sardinkové sušienky

"Možno to bude znieť šialene, ale svojim hafanom pečiem sardinkové sušienky. Raz do roka im to rada doprajem. Sú to poľovnícke rasy, Angie je staršia a menšia a tá sa vždy veľmi bála ohňostroja, museli sme jej púšťať hudbu a upokojovať ju. Mladšia Cedra sa nebála, ale odpozorovala strach od Angie a napodobňuje jej správanie. Takže obe teraz zalezú do šatníkaa Cedra sa solidárne bojí s Angie," približuje šéfredaktorka Ema Pospíšilová Tekelyová.

Potrebujete: 2 vajcia, 1 mrkvu, hrsť ovsených vločiek, 1 konzervy sardiniek vo vlastnej šťave

Postup: vločky a sardinky rozmixujte, pridajte ovsené vločky a pečte vo formičkách pri teplote 180 °C po dobu 20 minút.

zdroj: archív redakcie Pečiem sardinkové sušienky

Keksíky na imunitu

Ak chcete podporiť imunitu svojho psa, určite mu pridajte do maškrtiek kurkumu. Má protizápalové účinky a obsahuje mnoho ďalších prospešných látok, ktoré majú antioxidačnú schopnosť.

Potrebujete: 1 vajce, 2 batáty, 2 polievkové lyžice nesoleného vývaru, 1 čajovú lyžičku mletej kurkumy, 2 polievkové lyžice mletých ovsených vločiek

Postup: uvarené zemiaky rozmixujte na kašu, pridajte všetky ostatné ingrediencie a všetko rozotrite na papieri na pečenie uloženom na plechu alebo použite formičky. Pečte pri 150 °C aspoň 25 minút.