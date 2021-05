Overených 8 RÁD DO KUCHYNE: do cesta ocot, k mäsu rum a na utierky prášok do pečiva!

Viete, že mole idú hlavne na cestoviny? A ak vás nafukuje zo strukovín, skúste s nimi spraviť jednu vec. Vaše utierky budú krásne biele a bez škvŕn, keď k nim do práčky prisypete prášok do pečiva a do cesta skúste pridať ocot, bude dokonalé!