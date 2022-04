Síce púpavová káva nie je v pravom zmysle slova káva, orieškovo horko-sladkou chuťou sa jej celkom vyrovnaná. Navyše je bezkofeínová a liečivá, s celou radou zdraviu prospešných látok.

Už naši predkovia zvykli používať púpavu lekársku (Taraxacum officinale) na liečbu tráviacich ochorení, anémie, nechutenstva a zlepšenie metabolizmu pečene. Látky v nej obsiahnuté priaznivo pôsobia na stimuláciu žalúdka a tvorbu tráviacich enzýmov. V ľudovom liečiteľstve sa tiež používa na celkovú detoxikáciu a odstránenie škodlivých látok z tela.

zdroj: Shutterstock Listy púpavy si môžete pridať do sviežeho jarného šalátu.

Spodná časť tejto trvácej byliny je mimoriadne liečivá. Aby ste však z neho vyťažili maximum, najvhodnejší čas na zber je skorá jar alebo jeseň, kedy je v koreňoch naakumulovaných najviac blahodárnych živín a sily. Po zbere a následnom očistení ho môžete sušiť na suchom a tienistom mieste či v sušičke, pri teplote do 50°C. Druhou, no omnoho zaujímavejšou alternatívou je výroba púpavovej kávy, ktorej chuť vás isto prekvapí. Tak ak máte to šťastie a plnú záhradu púpavy, nič vám nebráni, aby ste si tento chutný, blahodárny mok pripravili vlastnoručne doma.

Púpava lekárska je výnimočná vďaka obsahu:

aminokyselín a mastných kyselín

horčín, a to najmä taraxacínu, taraxacerínu

flavonoidov, karotenoidov

polysacharidu - inulínu - potrebného na tvorbu fruktózy

minerálov ako železo, zinok, bór, vápnik, kremík, draslík, jód a vitamínov A, B , C , K a E.

zdroj: profimedia.sk Púpava obsahuje veľa dôležitých vitamínov a minerálov, napríklad vitamín B6, tiamín, riboflavín, vitamín C, železo, vápnik, draslík, zinok, horčík a kyselinu listovú.

