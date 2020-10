Cesto pripravíte len z piatich ingrediencií, ktoré doma určite máte. A plnka? Stačí doplniť zásoby.

Čo budete potrebovať:

250 g hladkej múky, 2 lyžice kryštálového cukru, 130 g zmäknutého masla, žĺtok, asi 3 lyžice studenej vody

Na makovú náplň:

150 g mletého maku, asi 200 ml mlieka, veľkú hrsť hrozienok, 2 až 3 lyžice kryštálového cukru

Na tvarohovú náplň:

250 g mäkkého tvarohu, celé vajce a 80 g práškového cukru.

Postup:

Múku rukami spracujte s mäkkým maslom, so žĺtkom, s 2 až 3 lyžicami studenej vody a 2 lyžicami kryštálového cukru. Hladké cesto zabaľte do mikroténového vrecka alebo potravinárskej fólie a na 20 minút dajte do chladničky. Medzitým si pripravte náplne. Mak v hrnci zalejte mliekom, pridajte cukor a podľa chuti aj hrozienka, priveďte do varu a asi 3 minúty povarte. Potom náplň zložte zo sporáka a nechajte vychladnúť, musí mať konzistenciu hustej kaše. Tvarohovú náplň pripravte zmiešaním všetkých surovín.

zdroj: profimedia Do plnky spotrebujete 250 g tvarohu.

Cesto vyvaľkajte pomocou malého množstva hladkej múky asi na hrúbku 3 až 4 mm. Vložte ho do okrúhlej formy tak, aby bolo aj na jej bokoch. Na dno rovnomerne dajte makovú náplň, na ňu tvarohovú a vložte do rúry vyhriatej na 175 °C. Pečte asi 35 až 40 minút.