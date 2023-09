Žiadny zložitý recept, a predsa prinesie do vášho domova vôňu jesene!

JABLKOVÉ TAŠTIČKY Z LÍSTKOVÉHO CESTA

1 balenie lístkového cesta

300 gramov jabĺk

1 lyžička škorice

1 lyžica škrobu

cukor

1 vajce na potretie

zdroj: Shutterstock Jablkové taštičky z lístkového cesta

Predhrejte si rúru na 200°C. Jablká ošúpte, nakrájajte na malé kocky a dajte do hrnca spolu so škoricou. Môžete aj osladiť, záleží od odrody jabĺk, ktorú použijete. Nechajte povariť približne 5 minút, kým jablká začnú púšťať šťavu. Zahustite škrobom rozmiešaným v studenej vode, vďaka čomu získate príjemnú pudingovú konzistenciu náplne. Lístkové cesto rozprestrite, nakrájajte ho na približne 7 cm široké pásy a do polovice dajte náplň. Nechajte voľné okraje približne 1 cm, aby sa vám taštičky neotvárali. Nenaplnenú časť môžete narezať alebo popichať vidličkou, preložte ju cez náplň a prstami poriadne pritlačte na voľné okraje, aby sa cesto spojilo.Potrite rozšľahaným vajcom a pečte v rozohriatej rúre približne 12- 15 minút.