Doprajte svojej pôde oddych a živiny. Vysejte rastliny, ktoré sú vhodné na zelené hnojenie a aj v budúcej sezóne z nej vyťažte maximum. Presvedčte sa, že zelené hnojenie sa oplatí!

7. dôvodov, prečo sa oplatí zelené hnojenie

- Zelené hnojenie vytlačí z uvoľnených hriadok nevítanú burinu. - Pôsobí aj ako ochrana pôdy. Uvoľnené hriadky sú chránené pred nadmerným vysušovaním aj nadmerným vlhkom. - Pôdu rastliny prekypria a bude obsahovať viac živín aj potrebného humusu. - Zelené hnojenie prospeje aj "unavenej pôde", ktorú takto pomôže živinami opäť prebudiť. - Zeleným hnojením čiastočne zmiernite nepriaznivé následky pre pôdu pri nevhodnom striedaní plodín. - Nahradí kompost alebo hnoj, ktorého je často nedostatok. - Pri nedostatku snehu a pri holomrazoch chráni pôdu pred zamŕzaním.

zdroj: SHUTTERSTOCK Obohaťte pôdu o potrebné živiny. Zelené hnojenie je skvelým spôsobom.

Tieto rastliny sú vhodné na zelené hnojenie

Zelené hnojenie je zmes rýchlorastúcich rastlín, ako sú napríklad facélia vratičolistá, repka ozimná, ďatelina plazivá, strukoviny, vika siata alebo lupína úzkolistá. Rastliny môžete vysievať nielen po zbere úrody, ale počas celej jesene dokonca aj na začiatku zimy.

Zvoliť však musíte druhy odolné proti zime. Ozimná pšenica znáša mrazy až do - 20 °C a ak nemrzne, môžete ju vysievať aj na začiatku decembra. Rovnako odolná voči nízkym teplotám je aj horčica biela.



zdroj: Andrei Dubadzel Facélia je univerzálnou rastlinou na zelené hnojenie. Môžete po nej sadiť a siať všetky plodiny

Ako na to?

Na voľné hriadky vysejte vhodnú zmes rastlín. Plochu je treba udržiavať stále mierne vlhkú. Keď rastliny vyrastú treba ich kosákom skosiť a nechať zvädnúť. Následne ich pomocou rýľu zapracujte do pôdy. Rastliny stačí do pôdy zapracovať plytko. Takto ich nechajte až do jari.

Zmesi každoročne striedajte. Je dobré myslieť pri výbere zmesi na typ pôdy, aký máte v záhrade i na to, aké plodiny plánujete na danej hriadke pestovať.