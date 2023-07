Burina je veľkým nepriateľom všetkých záhradkárov. Mnohí záhradkári sa s ním vysporiadajú pomocou herbicídov a rôznymi chemickými postrekmi. Sú však aj možnosti, ako sa buriny zbaviť ekologickejšie. Pritom aj šetrné neznamená menej účinné. Okrem prírody dokonca šetria aj peniaze.

Ocot na zámkovú dlažbu

Doménou buriny nie sú len záhony. Páči sa jej aj v zle prístupných štrbinách okolo domu, či v zámkovej dlažbe. Nemusíte teda brať ohľad na okolití rastliny a pustiť sa do hubenia rozprašovačom. Naplňte ho postrekom, ktorý si pripravte zmiešaním 300 mililitrov octu, 30 gramov soli a troch kvapiek saponátu na umývanie riadu. Malo by to stačiť.