Po úspešnej hubačke budete mať určite dostatok húb na to, aby ste okamžite uspokojili svoje chuťové poháriky a ešte si aj časť úlovku uchovali do zásoby. Poradíme vám, aké pravidlá spracovania pri tom treba dodržať.

Po príchode z lesa sa všetky pozberané huby vždy snažte hneď spracovať. V prípade, že ich máte viac, ako stihnete zužitkovať ešte v ten deň, zvyšok uložte do chladničky, prípadne krátko predvarte a na druhý deň určite spracujte. Týmto spôsobom sa vyhnete tomu, že vám hubársky úlovok do nasledujúceho dňa znehodnotia larvy hmyzu.

Ako ich správne variť?

Tepelná úprava húb nesmie byť kratšia ako 15-20 minút. Tvrdšie druhy, napríklad kuriatka, podpňovky či modrajúce huby, treba variť či dusiť aspoň 25-30 minút.

Húb, ktoré možno konzumovať v surovom stave, je veľmi málo. Je medzi nimi napríklad rýdzik surovičkový (Lactarius volemus) a rôsolovec červený (Guepinia helvelloides).

zdroj: Shutterstock Huby sa snažte spracovať okamžite po zbere.

3 tipy na spracovanie

Sušenie je najjednoduchším spôsobom konzervácie. Huby nakrájajte na tenké plátky (3-5 mm) a poukladajte do sušičky s teplotou okolo 40 °C, prípadne ich nechajte usušiť na slnku, zavesené buď na niti, alebo poukladané na sitách s dostatočným prístupom vzduchu. V prievane alebo za veterného počasia sa usušia najrýchlejšie. Aromatickejšie druhy môžete rozomlieť na hubový prášok, ktorý poslúži ako korenie do rôznych jedál.

je najjednoduchším spôsobom konzervácie. Huby V prievane alebo za veterného počasia sa usušia najrýchlejšie. Aromatickejšie druhy môžete rozomlieť na hubový prášok, ktorý poslúži ako korenie do rôznych jedál. Ak sa rozhodneme huby zavárať, najprv ich krátko predvarte v mierne osolenej vode a do troch štvrtín nimi naplňte pripravené poháre. Na spestrenie môžete pridať kapiu, feferónku, mrkvu či cibuľku. Po zaliatí bežným nálevom na konzervovanie zeleniny, asi 1-2 cm pod okraj, poháre uzatvorte viečkami a sterilizujte pri miernom vare 15-20 minút.

najprv ich Na spestrenie môžete pridať kapiu, feferónku, mrkvu či cibuľku. na konzervovanie zeleniny, asi 1-2 cm pod okraj, poháre uzatvorte viečkami a Mrazenie húb sa využíva najmä v jesennom období, keďže takto zakonzervované huby vydržia do jari. Je to najjednoduchší spôsob, ako naraz spracovať veľké množstvo húb. Huby krátko povarte v mierne osolenej vode a nechajte odkvapkať. Keď vychladnú, zabaľte ich do plastových vreciek a nechajte zamraziť pri teplote okolo –20 °C. Rozmrazené huby treba ihneď spracovať.

Nakladané huby so zeleninou

zmes húb • soľ • zeler • petržlen • mrkva • cibuľa • kôpor • chren • paprika • feferónka • cesnak

Nálev: 1 diel octu • 3 diely vody • nakladač Deko • soľ a ocot na dochutenie

Zeleninu pokrájajte na tenké rezance, pridajte predvarené huby prepláchnuté studenou vodou a zalejte pripraveným nálevom. Nechajte v chladničke 2 dni odležať a potom natlačte do pohárov. Do nálevu podľa chuti pridajte soľ, prípadne ocot a nalejte do pohárov asi 1 cm pod okraj. Uzavrite a sterilizujte 30 minút pri teplote 100 °C.