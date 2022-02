Nahnité ovocie a zelenina sa dokonca predávajú v obchodoch a často ľudí zvedie ich nižšia cena. Veď keď nie je celé hnilé, nič nám predsa nemôže hroziť. Naozaj?

Nahnité patrí do koša

Nahnité ovocie obsahuje nebezpečné toxíny, takzvané mykotoxíny, ktoré majú negatívny vplyv na naše zdravie. Ako náhle si všimneme, že ovocie alebo zelenina má čo i len malý fliačik hniloby, mali by sme dané ovocie alebo zeleninu vyhodiť.

zdroj: Shutterstock Už i malý kúsok hniloby na povrchu ovocia signalizuje problém, hoci aj vnútri sa môže zdať plod celkom zdravý.

Vykrojiť nestačí

Veľa ľudí sa spolieha na to, že ak postihnutý kúsok ovocia alebo zeleniny vyrežú, zvyšok je v poriadku. No ak je raz nejaká potravina napadnutá plesňou, vylučujú sa do nej toxíny, ktoré voľným okom nevidíme.

Spracované ovocie a zelenina! Preto nestačí odstrániť napadnutú časť, problému sa tak nezbavíme. To platí aj o plesnivom džeme, detských výživách či kompótoch a podobne – aj maličké „zrnko“ plesne by malo byť dôvodom tieto jedlá vyhodiť.