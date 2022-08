Na Slovensku dozrievajú melóny v priebehu leta a práve v týchto dňoch by ich už malo byť dostatok. Aj tie z dovozu môžu byť rovnako kvalitné, ak sa neodtrhnú príliš včas a necestujú k nám polozrelé. Preto si najskôr melón dobre obzrite.

Stopka

Nekupujte melón so zelenou stopkou. Znamená to, že ho zbierali, keď ešte nebol zrelý. Stopka na melóne by mala byť suchá a tmavá, prípadne môže mať namiesto stonky priehlbinu.