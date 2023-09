Poznáte tieto chutné, jedlé a zdravé bobule? Nie každý vie, že sú jedlé. Pochutnávať si na nich nemusia len vtáky.

Jarabina patrí do čeľade ružovité. Jej plodmi sa živia hlavne vtáky, aj preto dostala prívlastok jarabina vtáčia. No jarabina je skvelá aj pre ľudí. Je to jeden z najbohatších zdrojov vitamínu C. Pozor ale na ich surový stav, vtedy obsahujú nebezpečný kyanovodík.

Nie každý vie, že plody jarabiny vtáčej sú jedlé. Pochutnávať si na nich nemusia len vtáky. Oranžové až červené sfarbenie malých bobúľ na strapcoch láka nejedno dieťa. Rodičia ich na jarabinu ale upozorňujú so slovami, že je jedovatá.

