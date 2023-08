O tom, že spevák Dalibor Janda (70) je najlepšie vybaveným českým umelcom, sa u českých susedov šepká už dlho. Najnovšie sa pochválil svojím hurikánom, no z celkom iného súdka.

Ikona českej hudobnej scény má na konte hity ako Hurikán alebo Kde jsi. Roky o Jandovi kolujú rôzne klebety, medzi nimi aj to, že v istých sférach je obdarený viac ako iní muži. Či je to pravda, nikdy verejne nepovedal, no najnovšie všetkým dokázal, že doma má skutočne poriadny hurikán. Upozornila na to redakcia www.pluska.sk.

zdroj: Facebook @daliborjanda Spevák Dalibor Janda ukázal svoju obrovskú uhorku.

Tento rok sa mu okrem paradajok, melónov a rôznych byliniek podarilo vypestovať aj obrovskú uhorku, ktorá v mnohých jeho fanúšičkách vzbudila živočíšne pudy. „Dalibor je tým známy, že u neho všetko narástlo,“ napísala jedna. „Že by platilo - aký pestovateľ, taká úroda?“ pridala sa ďalšia. „Môžete mu hovoriť napríklad Hurikán,“ vtipkovala iná.