Leto, teplo, prázdniny, grilovačky, bazén a chutné limonády. Pre záhradkára je však júl aj synonymom závlahy, odburiňovania, zberu a spracovania úrody. Doprajte si oddych, no nezabudnite ani na tieto povinnosti!

Ako zalievať v lete?

V posledných rokoch, často hlavne v horúcich letných dňoch, badáme nedostatok pitnej vody. V takomto alarmujúcom období je dokonca zakázané napúšťať si ňou bazény či polievať iné ako úžitkové rastliny. Preto nečakajte na stav núdze a pripravte sa. Pod odkvapy umiestnite sudy na dažďovú vodu. Je pre rastliny najvhodnejšia. Postačí na to akákoľvek nádoba, prípadne sústava nádob, do ktorej potečie voda priamo z odkvapu. Musí byť zakrytá, nesmú sa do nej dostať nečistoty. Dažďovú vodu môžete zberať i priamo do jazierka. Do záhonov, zeleninových hriadok či dokonca do črepníkov umiestnite nádoby určené na samozavlažovanie – takzvané olly. Inšpirácie, rady a tipy, ako efektne hospodáriť s vodou, nájdete v júlovom vydaní časopisu Záhradkár na stranách 68 až 78.