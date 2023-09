Najznámejšie sú jeho účinky pri liečbe a regenerácii pečene postihnutej alkoholom, infekčným ochorením, užívaním drog, ale to nie je všetko.

Nie je veľa byliniek, po ktorých môžete siahnuť pri očiste organizmu. Ak vás trápi pečeň, siahnite po semenách pestreca mariánskeho. Tie môžete užívať pomleté alebo vo forme liehovej tinktúry. Čerstvo pomleté semienka sú výborné do čaju aj jedla, napríklad do zeleninových šalátov. Na čo je dobrý pestrec? Čítajte nižšie:

pozitívne pôsobí na funkciu pečene,

efektívne pôsobí na činnosť žlčníka,

pomáha v boji s únavou a malátnosťou,

znižuje hladinu cholesterolu v krvi,

napomáha rýchlejšiemu spaľovaniu tukov,

podporuje vyplavovanie škodlivých látok z tela,

zlepšuje chod metabolizmu.

Zber plodov vrcholí práve v septembri. Odporúča sa pravidelne konzumovať pri otrave ťažkými kovmi, hubami, pri liečbe žltačky aj infekčnej mononukleózy.

Semená konzumujte zásadne čerstvo namleté alebo rozdrvené.

Plody zberajte tesne pred dozretím a semienka uskladnite v nádobe, pretože rýchlo oxidujú. V rámci prevencie, ale aj liečby, semená konzumujte vždy čerstvo namleté alebo rozdrvené, a to pred hlavným jedlom počas 2 týždňov. Plody, resp. semená je potrebné dôkladne požuť. Ide o to, aby sa premiešali so slinami a potom ich prehltnúť a zapiť vodou.