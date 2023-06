Nie je nad pocit, keď sa zakusnete do zrelej a chutnej paradajky. Tie najlepšie sú z juhu Európy, kde na nich svieti jadranské slnko. Ale ani naše nestoja za zahodenie. Pokiaľ sú domáce a bez postrekov, tak máte vyhraté. Ako docieliť, aby vám rastlina len-tak rodila chutné rajčiny?

Rajské jablko zo záhradky

Rastlina rajčiny rastie ako taký malý krík, ktorý sa rozrastie a na sebe má veľké množstvo kvetov, z ktorých budú sladučké rajčiny. Avšak, niekedy sa stane, že na strapci je málo kvetov alebo väčšina z nich odpadne. Deje sa to z mnohých dôvodov. Jedným z faktorov je, že rastlina má nedostatok živín. Ďalej to môže byť nedostatok svetla, vlahy, alebo ju napadnú choroby, čo rastline spôsobí stres a v tomto dôsledku sa zbavuje kvetov. Vtedy spozorníte a doprajte rajčine to, čo si zaslúži. No...a čo ak rastlina púšťa neopelené kvety?