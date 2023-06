Ríbezle sú vynikajúce drobné ovocie, ktoré ponúkajú široké spektrum využitia. Môžete si z nich spraviť šťavy, džemy, mušty, vínka, hodia sa do dezertov, ale i koláčov, na zaváranie či len mrazenie. Viete ako ich pestovať?

Čierne, červené i biele

Ríbezle červené a biele majú veľmi podobné nároky na pestovanie. Dobre sa im darí na miestach, kde priemerná ročná teplota sa pohybuje od 6 do 8 stupňov Celzia, do nadmorskej výšky od 400 do 700 m nad morom. Ríbezle nemajú v obľube kotliny a miesta, kde stále fúka vietor, alebo miesta, kde sú suché, kamenisté a ťažké ílovité pôdy s vysokou podzemnou vodou. Dokonca ich nesaďte ani na južné strany svahov, kde listy čoskoro uschnú a kry nebudú ani rásť. Ideálne sú piesočnato-hlinité a hlinité pôdy s dobrou vlahou.

zdroj: Canva Ríbezle nemajú radi priame slnko a ani silné vetry.

Čiernym ríbezliam je po vôli skôr teplejšie oblasti s nadmorskou výškou od 200 do 350 m nad morom. Ideálne sú pre nich hlboké piesočnato-hlinité pôdy s dobrou vlahou a plnou živín. Ríbezľa čierna dokonca znesie aj vápenaté pôdy. Čomu by ste sa mali vyvarovať sú slnečné stanovišťa a veterné svahy. Ak zabúdate, tak si teraz poznačte, že v auguste im musíte dopriať doplnkovú závlahu, ktorá bude mať vplyv na budúcoročnú úrodu.