Asi málokto z nás ešte v živote nejedol pukance. Dávame si ich bežne v kine, zväčša ich zjeme skôr než začne film alebo len tak ku TV. Dnes Vám prezradíme postup ako si ju vypestovať doma.

Snehový obláčik

Kukurica pukancová, z ktorej sa vyrábajú naše obľúbené pukance, môže rásť v rôznych farbách, ale i tvaroch. Zaujímavosťou je, že aj pri rôznych zafarbeniach zŕn, vzniknú krásne biele obláčiky pukancov. To, že niektoré sú zafarbené do maslovo žltej či červenej farby, je výsledkom nás ľudí.

zdroj: Shutterstock Pôvod kukurice siaha až do Južnej Ameriky, kde si na nej pochutnávali už Indiáni

Kde sa vzala?

Kukurica pukancová prišla k nám do Európy z Južnej Ameriky. Konzumovali ju hlavne Indiáni a tí dokázali rozlíšiť až takmer 700 druhov. Kukuricu delili do najrôznorodejších kategórií. To ako si vypestovať túto chutnú plodinu aj u nás, si prezradíme na druhej strane.