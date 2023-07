Sladké, niekedy až veľké kúsky červených plodov. Jahody neodmysliteľne patria k letu. Dalo by sa povedať, že otvárajú letnú sezónnu. Ak si myslíte, že stačí nazbierať jahody a tým to hasne, ste na omyle. Je nevyhnuté sa o jahodovisko postarať aj po zbere, aby ste mali bohatú úrodu aj na rok.

Kypriť, hnojiť a polievať

Aj vy máte po tohoročnej úrode stále živý a vitálny porast, ideálne nie starší ako 4 roky? Ak áno, tak mu doprajte aspoň základnú starostlivosť. Pokiaľ pestujete jahody na fólii, po skončení sezóny ju schovajte. Odstráňte burinu, staré a suché listy, ktoré sú poškodené. Pôda je po sezóne ušliapaná a vyschnutá, preto je za potreby ju okopať. Len si dávajte pozor. Treba ju okopať veľmi plytko, asi 5-6 cm, inak by ste si poškodili korene jahôd. Pokiaľ nastane obdobie sucha, tak pôdu pred okopaním polejte vodou približne 2-3 dni.

zdroj: Canva Pôdu treba kypriť

Jahodovisko potom prihnojte dusíkatým hnojivom. Ideálne v liadkovej forme. Z nej použite 1/4 celoročnej dávky a pri okopávaní pôdy ju zapracujte do pôdy. Hnojivo zaistí jahodám potrebné živiny na to, aby rastliny zosilneli a na budúci rok mali púčiky a tým pádom aj bohatú úrodu. Tu si tiež dávajte pozor, aby sa hnojivo nedostalo do srdiečok rastlín, mohlo by ich poškodiť. Aj keď máte po zbere jahôd, záhon je potrebné polievať.