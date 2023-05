Psy či mačky môžu využívať silu byliniek počas celého roka, rovnako ako ľudia.

Poľovníctvo a rybárstvo prináša zoznam desiatich rastlín, ktoré vybral portál animalwellnessmagazine.com. Skúste ich pridať do krmiva vášho miláčika a nebudete ľutovať.

1. Kocúrnik obyčajný

Kocúrnik obyčajný, Nepeta cataria či Mačacia mäta. Patrí do čeľade mätovitých. Je známa najmä tým, že u mačiek vyvoláva stav eufórie, ale tiež stimuluje chuť do jedla, podporuje trávenie, pomáha upokojiť nervózne zvieratá a podporuje pokojný spánok. Mačacia mäta obsahuje chróm, železo, mangán, draslík, selén a ďalšie živiny vrátane vitamínov A a C. Je tiež uznávaná pre svoju schopnosť podporovať tráviaci systém.

Čaj z nej stimuluje tok žlče a pomáha rozkladať tuky - dve čajové lyžičky sušenej alebo štyri čajové lyžičky čerstvej mačacej trávy lúhujte desať minút v šálke vriacej vody. Mačacia mäta odpudzuje aj komáre!