Krásna a liečivá! Mať echinaceu v záhrade sa jednoznačne oplatí. Presvedčte sa!

Rastlinka pochádza z oblasti Severnej Ameriky, kde ju už v minulosti využívali na liečebné účely severoamerickí Indiáni. K nám sa dostala asi až okolo 17. či 18. storočia. Už vtedy sa pestovala ako okrasná aj ako liečivá rastlina.

zdroj: Canva Krásna a liečivá echinacea by vám v záhrade nemala chýbať.

Ozdoba trvalkových záhonov

Echinacea purpurová (Echinacea purpurea) je trvalka, ktorá dorastá do výšky vyše 1 metra. Kvitne tmavoružovými kvetmi v období od júna až do októbra.

V dnešnej bohatej ponuke však už nájdete rôzne prekrásne a zaujímavé odrody. Je ich veľmi veľa a určite si z nich vyberiete. Očaria rôznorodosťou farieb, veľkostí i tvarov. Tieto odrody sú však skôr vhodné do trvalkových záhonov ako okrasné rastliny. Môžu si ponechať niektoré liečivé vlastnosti, ale pre zdravie si na pestovanie radšej zvoľte echinaceu purpurovú či echinaceu úzkolistú (Echinacea angustifolia).

8x Echinacea pre zdravie

Je vynikajúca pre podporu imunitného systému. V organizme podporuje činnosť bielych krviniek, ktoré sú nápomocné pri ničení chorôb. Pomáha tiež pri zápaloch kĺbov, močových ciest, prostaty, ale aj zápaloch všeobecne. Echinacea je bohatá na zlúčeniny, ktoré fungujú v organizme ako antioxidanty. Sú to napríklad fenoly a flavonoidy. Vďaka nim pomáha chrániť bunky. Taktiež po nej môžete siahnuť, keď už aj pociťujete príznaky prechladnutia. Tinktúra alebo čaj vás opäť pomôžu, aby ste sa cítili lepšie. Oveľa lepšie je však dopriať si ju v nejakej forme, najmä v chrípkovom období. Vtedy poslúži ako výborná prevencia a podporí odolnosť voči chorobám. Má detoxikačné účinky. Z vonku pomáha hojiť rany. Taktiež pomáha hojiť ekzémy a kožné zápaly.