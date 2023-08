Medzinárodný tím vedcov vytvoril geneticky modifikovaný „superbanán“, ktorý obsahuje podstatne viac živín než ten bežný.

Superbanán, ktorý vytvorili vedci, čaká na povolenie. S touto informáciou prišiel magazin.pluska.sk. Vytvorili ho ako genetickú modifikáciu, ktorá obsahuje omnoho viac živín ako bežný banán.

Čo tento objav vyrieši?

Nedostatok vitamínu A trápi chudobné štáty subsaharskej Afriky a juhovýchodnej Ázie už stovky rokov. Spomaľuje rast detí, spôsobuje slepotu a výrazne znižuje odolnosť voči smrtiacim, no liečiteľným chorobám, medzi ktoré patrí hnačka či osýpky.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že až 190 miliónov detí predškolského veku má nedostatok vitamínu A a podvýživa je len v Afrike príčinou šiestich percent detských úmrtí. Zdá sa však, že v blízkej budúcnosti bude existovať lacné a dostupné riešenie tohto problému.

Uganda je jedným z afrických štátov, ktorý bojuje s podvýživou, no zároveň môže byť aj miestom, z ktorého bude pochádzať liek. Tím výskumníkov z tamojších Národných poľnohospodárskych výskumných laboratórií v spolupráci s Austrálčanom Jamesom Dalom a financiami z Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov vytvoril geneticky modifikovaný superbanán, ktorý obsahuje všetky potrebné živiny na boj s podvýživou.

Projekt Banana21 odštartoval ešte v roku 2005 a po 18 rokoch výskumu, tvrdej práce, pokusov a omylov vedci vytvorili banán, ktorý môže zachrániť milióny detských životov. Prípady podobných modifikácií, ktorých účelom bolo napríklad zvýšiť odolnosť banánovníkov voči chorobám, už boli zdokumentované, no teraz sa po prvýkrát podarilo zmeniť aj výživovú hodnotu banánov.

Superbanán je už pripravený na pestovanie, čaká sa len na potvrdenie tamojšej vlády. No a práve to môže predstavovať prekážku v pestovaní geneticky modifikovaných banánov. Takéto plodiny sa totiž v Ugande nesmú pestovať a zákonodarcovia najprv budú musieť zmeniť predpisy. V Keni sa tak už stalo.

Vo vyspelých štátoch problém s nedostatkom vitamínu A vďaka pestrej strave a vitamínovým doplnkom prakticky neexistuje. Chudobné krajiny sa s ním ale ešte stále boria.