Pokiaľ pestujete v záhrade zeleninu, tak tento článok je stvorený pre vás. Dáme vám rady ohľadom zavlažovania, aby ste mali bohatú úrodu. Aj polievanie je dôležitý krok, ktorý netreba spochybňovať.

Koreňová zelenina

Koreňovú zeleninu zakoreňujeme vo svojej podstate hlboko. Preto ani nepotrebuje nejakú špeciálnu doplnkovú závlahu. Hoci karotka, reďkovka či petržlen nehrnú nosmi nad doplnkovou závlahou. Z koreňovej zeleniny je na vlahu náročný zeler. Treba ho výdatne polievať až pokým sa priesady neujmú. Potom môžete dávku môžete obmedziť. Pri takomto šoku, čo sa týka vody, sa korene spamätajú a zmohutnejú. Od júla do konca septembra ho môžete opäť výdatnejšie polievať, aby ste podporili vytvorenie pevných buliev. Na koreňovú zeleninu je ideálne množstvo 30 litrov. Toto množstvo postačí na 8 až 10 dní. Náročná na vodu je aj cvikla a to hlavne v čase vychádzania osiva.

zdroj: Canva Koreňová zelenina je veľmi obľúbená v našich krajoch

Pokiaľ budeme nepravidelne polievať, môže sa stať, že mrkva alebo petržlen začnú praskať.