Ak sa vám v pestovaní byliniek darí a vy už s veľkou radosťou postupne zberáte svoju úrodu, tak určite premýšľate, čo s nimi urobiť. Možností je veľa. Je na vás, pre ktoré sa rozhodnete. Nemali by ste však zabúdať na zásady, ktoré dopomôžu k tomu, aby boli bylinky účinné a prospešné.

Zberajte zdravé rastliny

Pri zbere dbajte o to, aby ste zberali zdravé a nezničené rastlinky. Ak ste bylinky nepestovali, ale zberáte ich voľne v prírode, tak ich určite netrhajte na miestach, ktoré sú v blízkostí ciest a polí. Bylinky by totiž boli znečistené a mohli by ste z nich mať viac škody ako úžitku.