Spoznajte účinky a príjemnú vôňu nádchovníka. Pestujte ho a využívajte jeho silu naplno.

1. Pomôžu čerstvé listy

Ak budete cítiť, že na vás "niečo lezie" či vás trápi nádcha, tak stačí, že pár lístkov popučíte v ruke a takto sa nadýchate ich vône. Vôňa pomôže uvoľniť nosné dutiny.

2. Inhalovanie

Rovnako účinná je aj inhalácia. Postačí, ak do misky s horúcou vodou pridáte nalámané lístky nádchovníka a pod hrubším utekárom vdychujete.

3. Pre lepší vzduch

Odvar z nádchovníka môžete dať aj do aromalampy pre spríjemnenie a zlepšienie ovdzušia doma.

4. Na čaj a výluh

Čaj je veľmi jednoduchý. Pár lístkov zalejte horúcou vodou a nechajte 5-10 minút lúhovať. Čaj môžete ochutiť medom. Popíjajte ho teplý.

Odvar z neho využíva na urýchlenie hojenia drobných rán či popálenín. Postačí vám polovica šálky listov, ktoré zalejete horúcou vodou a necháte vychladnúť. Potom precedíte a výluhom obmývate poranené či popálené miesto.

5. Domáca masť

Potrebujete: kokosový olej alebo čistú živočíšnu masť, listy nádchovníka

Príprava je veľmi jednoduchá. Do rajnice dajte na sporák rozpustiť kokosový olej alebo masť a primiešajte listy nádchovníka, ktoré môžete trošku podrviť v rukách. Dôkladne premiešajte a potom nechajte vychladnúť. Vychladnutú zmes odložte do chladničky a na druhý deň ju opäť ohrejte. Následne ho preceďte, aby ste ho zbavili listov a masť dajte do čistého skleneného pohára či nádoby. Dôkladne uzatvorte a skadujte v dvierkach chladničky. Používajte pri nachladení na potieranie nosa či hrudníka.

6. Domáci sirup z nádchovníka

Potrebujete: cca 40 lístkov nádchovníka. 1 väčší citrón, 1 kg cukru, vodu

Do hrnca dajte lístky a zasypte ich cukrom. Citrón nakrájajte na kolieska a tiež pridajte do hrnca. Zalejte vodu tak, aby hladina pola asi pol centimetra nad cukrom. Nechajte odstáť 1 deň.

Potom varte 3 hodiny a občas premiešajte. Po uvarení preceďte cez sitko a med ešte horúci naplňte do fliaš a dôkladne uzatvorte. Používajte do čaju pri prechladnutí a chrípke.