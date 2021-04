Dobre, možno lososa si v záhradnom jazierku nebudete chovať, ale všetko ostatné pre dokonalé sushi si s ľahkosťou vypestujete aj doma. Ako na zázvor, sójovú omáčku wasabi a ďalšie sushi ingrediencie?

Čo potrebujete na dokonalé sushi? Wasabi, sójovku, zázvor, ryžový ocot, ryžu a zeleninu. Ale čo z toho si môžete dopestovať či pripraviť u vás doma? Takmer všetko!

zdroj: Instagram Všetky ingrediencie zo sushi si dopestujete a pripravíte aj doma.

Wasabi

Wasabi, alebo japonský chren, už dávno nepatrí k novinkám na našom trhu. Jeho botanický názov je Wasabia japonica, no niekedy sa používa i Eutrema japonica. Je radený medzi koreňovú zeleninu a v kuchyni sa používa ako korenina. Má totiž veľmi ostrú chuť, ktorá dráždi skôr dýchacie cesty ako jazyk. Pravé wasabi je v Japonsku známe ako hon-wasab.

U nás by ste ho mohli pestovať na záhrade od jari do jesene a cez zimu ho premiestniť na prezimovanie do zimnej záhrady. Vyžaduje tienisté miesto so slnkom len v ranných a večerných hodinách. Pôda má byť humózna výživná a stále vlhká. Dá sa pestovať aj v nádobe ako izbová rastlina, ktorá musí stáť v miske s vodou. Neznáša však letné teploty nad 20 °C.

Zázvor

Pestovanie zázvoru doma nie je vôbec ťažké. Stačí ho na noc namočiť. Najlepší kúsok na pestovanie je taký, ktorý už má vyvinutý púčik. Vyberte si širokú nádobu s priepustným substrátom. Nádobu umiestnite na teplé miesto s nepriamym slnečným svetlom. Pôdu udržiavajte vlhkú. Rastlinky môžu vyrásť 60-80 cm. O osem mesiacov neskôr je zázvor zrelý a môžeme ho zbierať.

K sushi však patrí nakladaný zázvor. Pripravíte si ho tak, že zázvor nakrájate na tenké plátky, pol minúty ho povaríte a ponoríte do nálevu. Nálev si pripravíte z ryžového octu, cukru a soli.

Ryža

Áno, aj ryžu si dokážete vypestovať v našich podmienkach. Najlepšie sa k tejto plodine však vyjadril náš odborník, Marián Komžík: "Čo s týka ryže, tak viem, že kedysi za socializmu sa u nás "normálne" pestovala. Nie vo veľkej miere, ale predsa. Zrejme to ku nám tlačili naši priatelia súdruhovia z východnejších častí zemegule. Nástup trhovej ekonomiky tieto šialenstvá, našťastie, prerušil a na našich poliach ostali viac-menej iba rastlinné druhy, ktoré majú u nás prirodzené podmienky pre svoj rast, vývoj a rodivosť. Takže resumé - áno, ryža sa u nás pestovať určite dá. Každopádne vzhľadom na náročnosť a neefektívnosť vám to neodporúčam."