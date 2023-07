Upratovanie domácnosti sa nezaobíde bez náležitých pomocníkov. Hubky na riady, kefy, utierky či metly. Skúste vymeniť plastové, kovové a jednorazové za tie z prírodných materiálov. Prácu vám uľahčia rovnako účelne a pritom sú ohľaduplné k prírode.

Ak prišiel čas na upratovanie, tak nech stojí za to! Väčšinou to nie je príliš veľká zábava, ale keď si zaobstaráte tých správnych pomocníkov, rozhodne pri ňom strávite menej času. Mýty a úvahy o tom, že všetko eko a bio je drahé, nie sú správne. Mnohé z čistiacich pomôcok po relatívne krátkom používaní putujú do koša, preto je možno na mieste pouvažovať aj nad inými alternatívami.

Kokosové kefy

Kokosové vlákno sa zaraďuje medzi textilné vlákna prírodného typu. Získava sa z plodov kokosovej palmy, teda z kokosov. Pružné a pevné vlákna sa najlepšie získavajú ešte z nedozretých orechov. Vlákna sa z orechov získavajú mechanickou cestou. Na získanie kvalitných 30 cm dlhých vlákien sa kôra plodov máča niekoľko mesiacov v slanej morskej vode, čím sa zväzky uvoľňujú od pektínového obalu.

zdroj: shutterstock Dováža sa najčastejšie zo Srí Lanky alebo z Indie. Tieto krajiny patria medzi najväčších producentov. Svetová produkcia sa pohybuje okolo 600-tisíc ton za rok.

Potom sa rozdelia na jednotlivé vlákna, ktoré sa využívajú v textilnom a čalúnnickom priemysle. Okrem toho sa z nich vyrábajú rôzne kefy, rohožky, behúne, ale aj lodné laná a povrazy. Prírodná kefa z kokosových vlákien je revolučnou drôtenkou, ktorá sa hodí nielen na umývanie riadu či zeleniny, ale uľahčí údržbu celej domácnosti. Jej štetiny sú síce drsné, ale k povrchu napriek tomu šetrné.