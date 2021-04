Keď sa prvýkrát presťahovali do svojho nového bytu, Melánii sa sníval sen. Bol o balkóne a o tom, ako na ňom so svojím priateľom oddychujú, rozprávajú sa. Renovácia sa podarila. Svoje miesto na ňo majú kvety, aj záhradné náradie. Veď sa pozrite...

Skôr, než sa Melánia pustila do renovácie balkóna s celkom prívetivými rozmermi, potrebovala si spolu s priateľom ujasniť, aký účel by mal ich balkón plniť. Ich cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý by nadväzoval na ich byt a rozšíril ho. A tiež miesto, ktoré by pôsobilo ako oáza a miesto na oddych po plnom dni.

zdroj: pinterest/moreofmel Na začiatku pôsobil ich balkón ako skladisko, pričom jeho potenciál nebol vôbec využitý.

Zo svojho balkóna rovnako potrebovali spraviť aj miesto, kde si vychutnajú rannú kávu a večerný pohár vína. A zabudnúť nemohli ani na svojich priateľov, ktorí k nim chodili celkom často.

zdroj: pinterest/moreofmel Takto vyzeral ich balkón pôvodne

Pôvodným zámerom bolo vytvoriť stenu, ktorá by im poskytla súkromie od ulice. Ich byt sa totiž nachádza na nižšom podlaží. Spoločenstvo vlastníkov bytov im však neumožnilo žiadnym spôsobom zasahovať do vizuálnej stránky a rovnako ani do fasády budovy, preto od tohto nápadu upustili.

zdroj: pinterest/moreofmel Bezpodmienečne museli spraviť niečo aj s podlahou.

Prvým krokom bola podlaha. Keďže si renováciu robili sami, chceli sa vyhnúť náročným stavebnýmm murárskym či obkladačským prácam. Zvolili preto peknú a veľmi jednoducho inštalovateľnú podlahu, ktorá má klikací systém.

>>> Ako vyzerá balkón teraz? >>>