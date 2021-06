Áno, občas nepoznáme ani jej názov, nároky či podmienky pestovania, ale uchváti nás tak, že si ju v každom prípade prinesieme domov. Avšak odteraz vždy, keď si budete kupovať novú izbovú rastlinu, dajte na naše rady. Tieto 3 kroky sú nevyhnutné!

1. Poriadne si ju prezrite

Keď zbadáte tú svoju, pri ktorej sa vám rozbúcha srdce, vy sa usmievate a máte chuť skákať, ešte nemáte vyhraté. Spýtajte sa priamo v predajni na jej nároky, ako sa o ňu starať a tiež na to, čo všetko vyžaduje. Až keď si budete istý, že u vás doma sa jej bude dariť, pristúpte k hlavnému kroku v predajni, k dôkladnému prezretiu rastliny kvôli chorobám a škodcom.

skontrolujte listy z oboch strán

skontrolujte substrát

všímajte si škvrny na listoch

zdroj: pinterest/blog.etsy.com Ešte v predajni si ju dobre poobzerajte.

2. Poriadne ju preneste

Ďalším krokom je prevoz. Kupujete rastlinu v lete? Priame silné slnko jej môže spáliť listy. Kupujete ju v zime? Aj pri krátkom vystavení mrazu môže rastlina zamrznúť. Pozor si dajte aj na silný vietor či dlhý "pobyt" v aute a rovnako dbajte na to, aby ste nepoškodili zlou manipuláciou listy. Ak sa tak stalo, po príchode domov ich odstráňte.

zdroj: pinterest/interiorfoliage.com Pri prevoze pozor na vietor, mráz aj mechanické poškodenie listov.

Pri zimnom prevážaní je vhodné rastlinu poriadne zabaliť, napríklad do bublinkovej fólie či papiera, čo ju aspoň na malú chvíľu môžu ochrániť. V každom prípade však odporúčame izbové rastliny kupovať vždy na jar, prípadne na jeseň, mimo extrémnych poveternostných podmienok.

3. Poriadne sa o ňu postarajte

Po príchode domov je rastlinu potrebné uložiť do "karantény". Áno, čítate správne, aj rastliny musia byť v karanténe. Je to preto, aby v prípade, že sa objavia škodce, vám nenapadli aj vaše ostatné rastliny. Umiestnite ju preto do miestnosti, v ktorej nemáte žiadne iné rastliny. A počas niekoľkých dní až 2 týždňov rastlinu sledujte.

zdroj: pinterest/gardenersworld Rastlinu nedávajte hneď k ostatným, nechajte ju nejaký čas v karanténe

Ak má rastlina až príliš veľké korene, ktoré sa do pôvodného plastového črepníka už nezmestia, presaďte ho do o niečo väčšieho črepníka. Ak však korene ešte majú miesto, nechajte ju v pôvodnej nádobe, ktorú môžete umiestniť do okrasného črepníka, prípadne na podmisku.

Dbajte vždy na to, aby prebytočná voda mala kam odtekať. Nie vždy však podmiska stačí, pretože preliata rastlina môže vo vode stáť, jej korene budú vystavené príliš veľkej vlhkosti a postupne môžu odhniť. Samozrejmosťou je okrem zavlažovania ideálne svetlo a láska, ktorá dokáže aj s izbovými rastlinami divy.