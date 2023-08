Počuli ste už o zelených guľôčkach, ktoré si bezstarostne „sedia“ na dne sklenenej nádoby s vodou? Tento zelený trend sa šíri nezadržateľnou rýchlosťou hlavne vďaka tomu, že pestovanie riasogúľ je jednoduchšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Riasogule zelené (Aegagropila linnaei), predávané pod označením marimo guľôčky, moss ball či mossimo, sú sladkovodné rastliny pochádzajúce z Japonska, kde osídľujú dná riek a jazier, hoci nájdené boli už aj v Škótsku či na Islande. Oslovili sme Evku a Matúša z Plantizie, ktorí nám priblížili nenáročnú starostlivosť a tiež poradili, ako predísť možným problémom.

Základom je čistá voda

„Riasogule s úspechom pestujeme celé namočené vo vode pri teplote 10 až 28 °C,“ vysvetľuje Matúš a dodáva, že im úplne stačí odstáta voda z vodovodného kohútika, hoci nepohrdnú ani filtrovanou, dažďovou či minerálnou. Meniť ju treba asi raz za dva týždne, hoci sa môže stať, že pre usadeniny z dôvodu veľmi tvrdej vody alebo pre prach, ktorý do pestovateľskej nádoby napadá, to budete musieť urobiť i skôr.

Veľkou pestovateľskou výhodou je, že riasogule sú celkom nenáročné na svetlo. Pretože na dno rieky nedopadajú priame slnečné lúče, budú spokojné aj na tmavšom mieste. Všetky potrebné živiny si navyše vyprodukujú fotosyntézou, preto ich netreba prihnojovať.

„V prírode sa tieto riasy do guľovitého tvaru formujú prirodzene, vplyvom pohupovania vody a gúľaním po dne. Doma im musíme trochu pomôcť, a tak ich pri vymieňaní vody jemne pogúľame v dlaniach,“ s úsmevom dodáva Evka.

Ak sa stane, že rastlinka vypláva na hladinu, nepanikárte. Je to prirodzený jav spôsobeným väčším podielom kyslíka vo vode, ktorý ju nadľahčuje.

Buďte trpezliví

Riasogule rastú veľmi pomaly, len zopár milimetrov za rok, preto sa nemusíte báť, že nádobu, v ktorej ich budete pestovať, rýchlo prerastú. To však znamená, že rovnako sa vám ani rýchlo nerozmnožia. V prírode sa to deje delením, a hoci tento proces simulujete aj v domácich podmienkach, mladí pestovatelia upozorňujú, že nová guľôčka sa pekne nevytvaruje. „Je to preto, že jej nedokážete vytvoriť podmienky na prirodzené gúľanie po dne jazera či rieky,“ vysvetľuje Evka.

zdroj: Plantizia Riasogule z pohľadu feng šuej symbolizujú postupný, no trvalý rast, stabilitu, dlhovekosť, stálosť citov a vernú lásku či dobre uložené peniaze.

Riasogule verzus akváriá

Na rozdiel od iných rias riasogule akváriá nešpinia, preto sa nemusíte obávať zelených nánosov na skle či kameňoch. „Viacerí zákazníci nám potvrdili, že rybičky sa so zelenými guľôčkami dokonca hrali a krevety ohrýzali vytŕčajúce časti,“ opisuje skúsenosti zákazníkov akvaristov Matúš.

zdroj: Plantizia Riasogule sú označované za najnenáročnejšie rastliny sveta. Stačí ich pestovať v studenej vode a prežijú veľa rokov bez toho, aby ste sa o ne museli špeciálne starať.

Aj pre deti

V Japonsku sú riasogule často súčasťou malých zenových záhrad. Viaceré zákazníčky Plantizie potvrdili ich upokojujúce účinky. Riasogule sú preto v Japonsku považované za symbol večnej lásky a vraj dokážu vyliečiť aj zlomené srdce. Pod dohľadom sú vhodné aj pre malé deti – gúľanie a hra s nimi môžu pomôcť zlepšiť jemnú motoriku. U väčších detí môžu byť výbornou náhradou za domáce zvieratko, lebo starostlivosť o ne je naozaj jednoduchá, no dokáže pomôcť vybudovať si zvyk zodpovednosti a pravidelnej opatery.