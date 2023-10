Síce aktivita kliešťov je najmarkantnejšia na jar, znova sa môžu do vás zahryznúť aj teraz na jeseň. Ako sa pred nimi chrániť?

Po príjemne strávenej hubačke patrí kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) medzi nechcené bonusy, ktoré vám následne môžu nepríjemne skomplikovať život. Keďže je prenášačom veľmi nebezpečných ochorení, ako je lymská borelióza a kliešťová encefalitída, je namieste sa pred ním dostatočne chrániť.

Kliešte sa najčastejšie vyskytujú v nadmorskej výške do 1 400 metrov a môžete na ne naďabiť nielen v lese, ale aj v záhrade či na lúke v mierne vyvýšenom trávnatom poraste. Ich aktivita je najmarkantnejšia práve počas hubárskej sezóny na jar od mája do júna alebo neskôr na jeseň od septembra do októbra. Priťahuje ich vôňa potu, a aby mohli veselo parazitovať na vašej pokožke, postačí, že sa jemne obtriete o steblá tráv alebo listy rastlín.

Ako sa proti nim chrániť? Čítajte na ďalšej strane...