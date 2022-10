Môžu byť krajšie než tie, čo má vaša suseda! Poradí vám odborník Ing. Lukáš Gaži.

Hnojenie

Pravidelné hnojenie, ideálne priamo v zálievke, pomáha rastliny udržiavať vitálne. Najväčšími žrútmi hnojív sú surfínie a petúnky. Ich substrát sa ochudobňuje veľmi rýchlo. Preto si nemyslite, že keď svoju balkónovú výsadbu zasadíte do nového obohateného substrátu, že to rastlinám bude stačiť počas celej sezóny.

Aj keby mala byť zálievka s hnojivom menej koncentrovaná, odporúča sa používať ju pri každom zalievaní. Hoci sa môže zdať, že rašelinový substrát dobre saje vodu, živiny drží veľmi slabo. Napríklad taký letný nárazový dážď. Ten dokáže živiny z črepníka vyplaviť naozaj veľmi rýchlo. Hlavne vtedy, ak na ňom nie sú spodné odtokové dierky, čo je jednou z najčastejších chýb pri pestovaní balkónoviek.

Na letné hnojenie sú vhodné aj hnojivové tyčinky, ktoré živiny uvoľňujú postupne a niekoľko týždňov. Vyskúšať môžete aj po domácky pripravené hnojivá. Napríklad šupku z banánu, kompost z dážďoviek alebo kávovú usadeninu či rozdrvené škrupinky vajíčok.

Zalievanie

Čím je vonku teplejšie, tým je rast rastlín intenzívnejší a rovnako majú rastliny v tomto období aj vyššie nároky na vodu. V lete by ste mali zalievať v ranných hodinách, keď nie sú výrazne vysoké teploty a slnko rasltiny ešte neprehrieva. Nespôsobíte im tak teplotný šok.

Staršie rastliny majú prekorenený celý objem črepníka, ich nadzemná časť je hustá a bujná, preto vyžadujú častejšiu zálievku. Pri starších rastlinách prichádza do úvady aj samozavlažovací systém, prípadne miska, do ktorej im môžete naliať vodu do zásoby. Spravidla platí, že čím sú rastliny mladšie, tým menej vody potrebujú. Navyše zalievanie do zásoby môže mladším rasltinám spôsobiť šok, dokonca môžu pri nadbytku vody aj odumrieť.

Koľko je dosť?

Menej náročnými rastlinami na množstvo vody sú muškáty, ktoré majú rady suchší substrát. Pri nich je potrebné ísť na spodnú hranicu zálievky, čo sa intervalu aj množstva vody týka. Častejšie a výdatnejšie zalievanie zas vyžadujú petúnky a surfínie.

Na črepníkoch záleží

Prvou a hlavnou zásadou je použitie takého črepníka, ktorý má na dne odtokové otvory, aby koreňový systém rastlín v premokrenom substráte nestál a nehnil. Vhodným doplnkom môže byť drenáž z keramzitu. Pozor ale na prípady, kedy sú nádoby vystavené dažďu, pretože ak nebude mať kam voda odtekať, rastliny postupne odhnijú.

Je dôležitá aj farba?

Farba vo všeobecnosti nezohráva veľkú úlohu, ale môže pomôcť. Hlavne v začiatkoch sezóny, kedy sú tmavé črepníky výhodné. Zohrievajú totiž substrát a rastliny v ranom štádiu výrazne pozitívne reagujú. Práve teplo ich posúva k dobrému a bujnému rastu aj k dobrej násade listov a kvetných púčikov. Ak pestujete prevísajúce druhy, v strede leta farba žiadnu úlohu nezohráva. Ak ale pestujete vzpriamené balkónovky, sústreďte sa skôr na bledšie nádoby.

Väčší je vhodnejší

Ďalšou dôležitou zásadou je výber vhodnej veľkosti črepníka. Jeho priemer musí byť väčší než koreňový bal rastliny. Korene, ktoré sa dotýkajú stien, trpia neustálym prehrievaním, čo vedie k stagnácii rastliny.

Rezať či nerezať?

Po reze budú kvitnúť o 40 % menej

Ak nepestujete takzvané samočistiace odrody petúnok, je vhodné pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety a suché časti rastlín. Vyhnete sa tak tvorbe plesní a výskytu parazitujúcich škodcov na odhnívajúcich častiach.

Hlbší rez je vhodný len za určitých okolností. Zvládnu ho napríklad petúnky a surfínie. Hneď po takomto hlbšom reze však rastliny nezabudnite prihnojiť. Ideálnym obdobím je na to vtedy, keď je vlhko a sú dažde.

Aj keď hlbším rezom rastliny zmladíte, kvitnúť budú už približne len na 60 percent. Pri horších poveternostných podmienkach a pri rastlinách, pri ktorých očakávate bohaté nakvitanie, je preto lepšia náhradná výsadba.

Pozor na škodcov

Zatočte so škodcami na začiatku

Hlavne petúnky a minipetúnky napádajú vošky, ktoré môžu mať počas sezóny hneď niekoľko generácií. Zabojovať proti nim môžete rôznymi domácimi postrekmi, na pri silnom premnožení odporúčame skôr špeciálne prípravky.

Domáci prípravok proti voškám Pomeľte tri štipľavé papriky, tri cibule a celú hlavičku cesnaku. Zmes zalejte vodou a nechajte cez noc stáť. Nasledujúci deň tekutinu zlejte a zrieďte ju tak, aby ste mali štyri litre postreku. Prípravok je účinný na všetky škodce balkónových rastlín, dokonca funguje aj na mravce.

Žlté lepové dosky slúžia ako biologický šetrný, pomocný prostriedok na ochranu rastlín pred napadnutím škodcami.

Ďalšia vec, ktorá môže zničiť vašu balkónovú výsadbu, sú rôzne choroby. Napríklad pre bylinky je ohrozujúca múčnatka. Múčnatka sa prejavuje tak, že na povrchoch listov sa objavuje jemný biely povlak, akoby boli listy posypané múkou. Múčnatka je v skutočnosti hubové ochorenie, ktoré dokáže prečkať v pôde aj tuhú zimu. Tvoria ju huby z radu Erysiphales, tie dokážu potrápiť nejedného záhradkára rovnako ako pestovateľov viniča.

Domáci prípravok proti múčnatke V našom teste sme vyskúšali namiešať prípravok z vody a jedlej kuchynskej sódy. Sóda je vysoko zásaditá. Ak vytvoríte pre múčnatku takéto nevyhovujúce prostredie, dokážete sa jej zbaviť. Zároveň takýto roztok nepoškodí rastliny. V podstate môžete použiť roztok vytvorený aj inými zásaditými látkami, avšak u mnohých záhradkárov sa osvedčila najviac práve dostupná sóda.

Umiestnenie

Výber podľa orientácie balkónov

Letné balkónové výsad by sa pestujú hlavne pre ich estetickú funkciu. Na to, aby však boli krásne, potrebujú aj vhodné podmienky. Jednou z nich sú aj svetelné podmienky. Môžeme sa na túto tému zamerať napríklad z hľadiska umiestňovania rastlín podľa svetových strán orientácie balkóna.

Ktoré kam?

Severná a západná strana sa považujú za horšie orientácie. To však závisí od konkrétnych podmienok. Ak je extrémne horúce leto, severné okno bude pre mnohé rastliny priaznivejšou voľbou, napríklad pre begónie. Naozaj svetlomilné druhy radšej umiestňujte na južnú, východnú a juhozápadnú stranu.

Najideálnejšie by bolo mať viac balkónov, keď na začiatku roka využijete svetlejší a teplejší, na ktorom môžete sezónu začať omnoho skôr. Potom na vrchole leta tú istú výsadbu môžete premiestniť na tienistejší balkón, kde sa týmto rastlinám bude dariť, pretože ich nebudete vystavovať priamemu silnému slnku.

