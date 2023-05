Volajú ju citlivka, hanblivka alebo len mimóza. Má jedinečnú vlastnosť - keď sa jej len letmo dotknete, v priebehu pár sekúnd zvädne. Napriek tomu ju môžete pestovať aj v našich podmienkach.

Mimózu (Mimosa pudica) je možné pestovať ako izbovú rastlinu. Zimné obdobie by vo vonkajších priestoroch neprežila. Dariť sa jej však bude aj vo vykurovanom skleníku či zimnej záhrade.

Ak sa dotknete jej listov, okamžite vädnú. Rovnako reagujú aj na sucho, premokrenie, prievan, presun na iné miesto. Skrátka, je to riadna citlivka! Napriek tomu nie je na pestovanie náročná, skôr rozmarná a vyžaduje viac času.

Naše tipy

Ako rastlina z trópov potrebuje vlhký vzduch. Postavte črepník s citlivkou do misky, kde sú kamienky s vodou. Rastlinu pravidelne roste.

Zemina v črepníku by mala byť stále mierne vlhká.

Staršie rastliny nie sú pekne, preto ak chcete stále pestovať vzhľadný kvet oplatí sa ju každoročne vo februári až marci vysievať.

Do nádoby vysádzajte dve až tri rastliny spolu, vyzerá to omnoho efektnejšie.

Na podporu rastu ju hnojte od jari každé dva týždne hnojivom na tvorbu listov.

zdroj: Shutterstock Citlivka po kontakte s rukou do niekoľkých sekúnd stiahne listy.

Ako sa o ňu starať?

Veľmi rýchlo rastie, ale nie je vhodné ju hneď presádzať do výrazne väčšej nádoby. Veď zakúpite ju v sadbovači s priemerom sotva 10 cm. Už po dvoch týždňoch na to, ako jej doprajete nádobu o dva centimetre väčšiu, bude potrebovať opäť väčší črepník. Ak ju presadíte hneď do veľkej nádoby, nebude vyzerať dobre (hoci bude spokojná) a nezakvitne vám tak skoro. Preto je voľba na vás - môžete ju letniť v záhrade, tým problém s presádzaním vyriešite. Alebo ju môžete presádzať každý mesiac, čo celkom nepoteší vás a ani mimózu.

V malej, respektíve v primerane veľkej nádobe rýchlo stráca vlahu. Preto treba polievať naozaj často, substrát by nemal preschnúť, ináč zvädne a rýchlo žltne. Ak ju polejete viac, než si vyžaduje, opäť zavädne. Vyžaduje dostatok svetla, ale priame slnečné lúče jej nevyhovujú.

Má úžasnú samočistiacu schopnosť, každý lístoček, ktorý zavädne, aby sa vytvoril ďalší alebo preto, že ste ju čo i len deň zabudli poliať, zhodí preč. Okolo nádoby s mimózou môžete vysávať alebo zametať aj každý deň.

Mimóza je svojím spôsobom ešte "živšia" rastlinka ako mäsožravky. Teoreticky je nenáročná, však áno, tak ľahko neuhynie, ale prakticky sa budete mať prečo obracať. Odmení sa vám však krásnymi kvietkami - fialkovým páperím. Ale keďže je to mimóza, aj tieto kvietky ako rýchlo vykvitnú, tak aj odkvitnú, aby bolo skrátka stále čo robiť a pozorovať.

Schopnosť vädnúť na dotyk strácajú rastliny asi po dvoch či troch rokoch. Staršie exempláre môžu byť aj metrovým či poldruha metrovým kríčkom, ktorý už tak promptne výhonky či listy neohýba.