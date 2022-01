Už odpradávna boli štvorlístky symbolom šťastia. Aká je pravdepodobnosť, že ho nájdete a naozaj vám prinesie úspech?

Ďatelina je jednou z najbežnejších a najrozšírenejších burín. Má viacero druhov a u nás ich rastie okolo tridsať. Najčastejšie sa však môžete stretnúť s ďatelinou lúčnou, ktorá má ružové až fialkasté kvety a tiež s ďatelinou plazivou, ktorej kvety sú biele.

Latinský názov ďateliny je Trifolium, čo znamená trojlístok. Večer rastlina vraj mení polohu svojich listov, ktoré sa k sebe zvláštne prikláňajú. Ak ste sa stali majiteľom jej ojedinelého druhu s ešte jedným listom navyše, vedzte, že takto poskladaná rastlinka symbolizuje zdravie, vernosť, nádej a štvrtý list očakávanú lásku!

Pravdepodobnosť, že štvorlístok nájdete, je 1:10 000. Práve v takomto pomere sa tento abnormálny jav vyskytuje v prírode. Okrem štvorlístkov sa však v prírode vyskytuje aj ďatelina s viacerými lístkami, a to päťlístky či šesťlístky. V Českej republike drží rekord deväťlístok a svetový rekord je 56-lístok, ktorý bol nájdený v roku 2009. Za túto abnormalitu môže jeden gén. Síce ich má ďatelina hneď niekoľko, tie ovplyvňujú hlavne farbu a tvar listov.

Symbol šťastia

Nájsť štvorlístok je výnimočné. Podľa legendy si práve túto výnimočnú rastlinu odtrhla Eva ako pamiatku na rajskú záhradu. Štvorlístok symbolizuje kríž aj 4 živly, 4 svetové strany a tiež 4 ročné obdobia. Kedysi ho ľudia dávali pod postel, aby chránil ich sny a na okná, aby chránil domov.

V Indii ho považujú za bojovníka proti zlým duchom, druidi zas verili, že šťastie prinesie len taký štvorlístok, ktorý nájdete náhodou, nikdy nie cielene. A tiež verili v to, že štorlístok si hľadá majiteľa sám, nie naopak, a to preto, aby priniesol šťastie len takým ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.

Bylinka pre zdravie

kvety sa s obľubou pridávajú do čajových zmesí pre svoju chuť a vôňu, ale taktiež aj pre svoje účinné látky. Obsahuje silice, flavóny, flavonoidy, glykozidy, minerály a vitamíny. Rastlina má vynikajúce dezinfekčné účinky. Tie pôsobia na tráviacu sústavu aj na prečistenie krvi. Z vonku sa tieto účinky využívajú na dezinfekciu rán či pri ekzémoch a vyrážkach, kedy ju môžete pridať ako prísadu do kúpeľov. Pomôže taktiež aj s hojením pokožky.

Uplatnenie však nájde aj pri kašli a zahlienení, kedy tiež pomôže s prečistením dýchacích ciest. Vhodné je zvoliť popíjanie čaju, ale aj sirupu z kvetov ďateliny. Bylinka sa radí aj medzi ženské byliny, pretože vďaka obsahu estrogénnych látok je dobrá pre ženy v prechode.