V astrologii existuje názor, že niektoré rastliny môžu ovplyvniť energiu alebo osud rôznych znamení zverokruhu. Čomu by sa mali vyhnúť Panny?

Oleander

V prípade Panny sa niekedy hovorí, že by sa mali vyhýbať rastlinám, ktoré by mohli príliš stimulovať ich analytickú a kritickú povahu, čo by mohlo viesť k prehnanému premýšľaniu a stresu. Oleander je jednou z týchto rastlín, pretože je považovaný za rastlinu, ktorá môže mať silný vplyv na myseľ a psychiku. Niektorí veria, že oleander môže zosilniť tendenciu Panny k nadmernému analyzovaniu a kritizovaniu seba aj iných.

zdroj: Shutterstock Krásna rastlina, ale pre Panny nevhodná.

Napriek svojej kráse, oleander obsahuje jedovaté látky, najmä oleandrin, ktorý môže byť nebezpečný pre ľudí a zvieratá, ak sa požije.