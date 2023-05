Túžite po krásne pestrofarebnej záhrade, ktorá evokuje voľnú prírodu? Úžasným riešením je trávnik ako lesná lúka plná letničiek. Máme pre vás jednoduchý návod, ako si takú parádu vo vašej zelenej oáze vykúzliť doslova na počkanie.

Super výhľad ako do prírody

Anglický trávnik má určite niečo do seba, ale nie je to pohľad ako do lona samotnej prírody. Pokiaľ chcete mať z okna výhľad na krásne rozkvitnutú letnú lúku, kúpte si pestrú zmes letničiek, ktorá je na tento účel určená. Na súčasnom trhu môžete vyberať z mnohých kombinácií, ktoré rozohrajú na vašej záhrade to najfarebnejšie divadlo. Iste prilákate aj mnoho krásnych motýľov, ale aj včely aj čmeliakov. A budete sa cítiť ako na skutočnej lesnej čistinke.

Rozhodiť semiačka nepostačí

Nie je to tak jednoduché, ako v samotnej prírode, že stačí pár semienok a bude to. Letničkovú lúku je potrebné založiť do pripravenej pôdy, ktorú zbavíte všetkej buriny. V prípade, že si lúku budete chcieť vytvoriť v priestore trávnika, treba ho najskôr odstrániť. Pôdu riadne prerýľujte a zahlaďte hrabľami.

zdroj: shutterstock Výsev musí byť premyslený.

Základom je úspešný štart

Pred výsevom by ste mali vrecko dôkladne premiešať a potom vysievať do odburinenej, skyprenej a urovnanej pôdy, do hĺbky maximálne 5 mm. Pred výsevom pôdu nikdy nehnojte. Osivo si najprv rozdeľte na dve polovice a vysievajte ho krížom. Zaistíte si tak rovnomerné rozmiestnenie rastlín. Následne osivo zapracujte opatrne do pôdy hrabľami a zľahka pôdu zatlačte.

Nepodceňte starostlivosť

Akonáhle rastliny dosiahnu výšku zhruba 10 cm, mali by ste semenáčiky riadne prečistiť a zbaviť všetkej buriny. Keď budete semienka vysievať riedko, nebudete mať s ich usporiadaním a vypletím toľko práce.

zdroj: shutterstock S lúkou príde do vašej záhrady aj život.

Zalievanie už zvládne každý

Dôležité je, aby po výseve nezaschli semienka, preto ich pravidelne roste tak, aby mala stálu primeranú vlahu. Pozor však, aby ste ich nevyplavili. Akonáhle vzniknú zo semienok väčšie rastlinky, nemajú už na zálievku prehnané nároky. Nikdy ich však nenechajte dlhodobo vyschnúť.