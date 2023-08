Už ste skúšali pripraviť doma čatní? Pikantnej chuti sa báť nemusíte, papričky pridávajte podľa vlastnej chuti, navyše sladkosť ovocia zjemní celkovú ostrosť.

Štipľavé broskyňové čatní

Budete potrebovať:

700 g broskýň

1 cibuľu

1 strúčik cesnaku

1 papričku jalapeño

1 balíček prípravku na nakladanie uhoriek

150 g želírovacieho cukru

rímsku rascu (celú)

semienka koriandra (celé)

čerstvo mleté čierne korenie

šťavu a kôru z 2 limiet

Vychladnuté broskyňové čatní sa podáva ku grilovanému mäsu, ale podľa chuti aj k iným mäsovým pokrmom.

Postup

1. Broskyne sparte, olúpte a nakrájajte nadrobno. Medzitým nasucho opražte na panvici rímsku rascu a koriander. Dajte pozor, aby ste korenie nespálili.

2. Do panvice pridajte všetky ostatné suroviny pokrájané najemno a premiešajte. Prípravok na nakladanie uhoriek pridajte podľa potreby tak, aby ste čatní príliš nepresolili.

3. Cukor pridávajte podľa chuti. Vďaka jeho želírovacej zložke čatní pekne zhustne. Pridajte šťavu z limetiek, tie zase podporia kyslosť.

4. Duste do požadovanej konzistencie. Prípadne podlejte trochou vody. Čatní potom plňte do horúcich sterilizovaných pohárov a obráťte hore dnom.