Kapie, hrubostenné či ihlanovité papriky rôznych tvarov a farieb, patria na letný stôl už dlhé roky. Veď čo by to bolo za leto bez poriadneho leča? Táto skvelá zelenina je však výborná aj v mnohých ďalších receptoch.

Balkánsky oheň

Ljutenica je zeleninová omáčka obľúbená najmä v balkánskych krajinách ako dochucovadlo mnohých jedál. Veľmi sa podobná na omáčky ako pindžúr, kjopolu, zacuscă alebo u nás asi najznámejší ajvar.

Budete potrebovať:

15 veľkých červených paprík

10 rajčiakov

čili papričky podľa chuti

1 baklažán

60 ml rastlinného oleja

pol lyžice cukru

1 lyžicu soli

1 veľkú cibuľu

4 mrkvy

zdroj: shutterstock Táto omáčka alebo skôr pasta je v Bulharsku veľmi populárna a servírujú ju tu snáď ku všetkému, hlavne však ku grilovaným mäsám.

Všetku zeleninu dôkladne umyte a rúru predhrejte na 200 °C. Papriky rozložte na plech a pečte približne hodinu. Otáčajte ich, kým sa na nich vytvoria veľké hnedé pľuzgiere. Vytiahnite ich a ešte teplé prikryte potravinárskou fóliou, aby sa ľahšie šúpali. Nechajte ich 24 hodín odpočívať. Rajčiaky prekrojte na polovice a tiež ich rozložte na plech. Do baklažánu urobte niekoľko zárezov a položte tiež na plech. Pečte hodinu pri teplote 200 °C. Nechajte vychladnúť. Potom olúpte papriky, rajčiaky aj baklažán. Mrkvu aj celú olúpanú cibuľu varte v hrnci približne 20 minút. Všetku zeleninu vložte do mixéra a rozmixujte dohladka. Zmes vylejte do veľkého hrnca, premiešajte, pridajte olej, soľ, cukor a varte odkryté 2 hodiny. Ljutenicu nezabudnite miešať, aby sa nepripálila. To, že je hotová, poznáte podľa toho, že nesteká naspäť z varechy. Hotovú zmes nalejte do vysterilizovaných pohárov a pevne ich uzavrite viečkom. V chladničke vydrží niekoľko mesiacov.