Fotografie bohatej úrody arašidov, ktoré dopestovali naše dve čitateľky, sú ozastným potešením! Ak by ste sa chceli k úspešným pestovateľom pridať aj vy, prinášame vám ich overené rady a tipy.

Búrske oriešky – arašidy sú semená podzemnice olejnej (Arachis hypogaea). Možno neviete, že ide o strukovinu, takže obal, z ktorého oriešky vylúskate, je struk rovnako ako pri fazuli. Táto exotická rastlina pochádza z Južnej Ameriky, preto je samozrejmé, že potrebuje dostatok tepla. V južnejších oblastiach ju však dopestujete aj u nás tak, ako sa to podarilo našim čitateľkám.

zdroj: shutterstock.com Táto exotická rastlina pochádza z Južnej Ameriky, preto je samozrejmé, že potrebuje dostatok tepla.

Rady našich čitateliek:

Viera Danková z Michalian pri Trebišove

Pestovala minulý rok podzemnicu olejnú prvýkrát. Podľa vlastných slov semienka, ktoré dostala od šéfa, vysiala v marci, do každej jamky dala po tri, zaliala vodou a prihrnula zeminou.

Prvé listy nechali na seba čakať. Mladé sadenice okopávala, aby im prevzdušnila pôdu. Pravidelne ich zbavovala pýru a polievala. „Nepoužívala som žiadne postreky ani hnojivá, takže sú úplne bio,“ vraví Vierka. Podľa pestovateľky je podzemnica olejná veľmi nenáročná rastlina, ktorá nevyžadovala veľkú starostlivosť.

Do zberu úrody sa pustila na prelome septembra a októbra, keď už listy rastlín začali žltnúť. „Okolo sadeníc som uvoľnila pôdu a stonky spolu s plodmi som vytiahla zo zeme. Bolo to úžasné, keď som uvidela toľkú úrodu. Tak, ako boli na vňati, som ich umyla od zeminy, nechala vysušiť a potom obrala zo stoniek.“

Pani Vierka plody dosúšala, kým bola šupka úplne suchá, a nakoniec dala zapiecť do rúry.

Všetkých, ktorí by si rovnako chceli vyskúšať pestovanie podzemnice olejnej, upozorňuje: „Na sejbu používajte len prirodzene vysušené arašidy, nie pražené.“

zdroj: čitateľka Vierka Naša čitateľka sa tešila z bohatej úrody.

Janka Kišová z Tlmáč

Dostala semená od susedky, ktorá ich pestuje už niekoľko rokov. Podľa jej vlastnej skúsenosti je to veľmi jednoduché. Na sejbu použila nepražené semená, ktoré rozdelila po tri do jamiek hlbokých asi 6 cm. „Pôdu treba pravidelne kypriť, udržiavať vlhkú a zbavenú buriny,“ zdôrazňuje pestovateľka. Rastliny jej pekne zakvitli malými žltými kvietkami. Po ich odkvitnutí sa kvetné stonky postupne predlžovali, až sa zavŕtali do zeme, kde sa vytvorili struky.

Janka zberala úrodu začiatkom októbra, plody poriadne vystriekala vodou z hadice, poodtŕhala zo stoniek a dala sušiť. „Úroda bola bohatá. S rodinou sa už tešíme, ako si ju upečieme. Všetkým odporúčam vyskúšať si pestovanie podzemnice olejnej. Je to veľká radosť, keď vidíte svoju vlastnú úrodu.“