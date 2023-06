Ak radi používate pri varení bylinky, nemusíte stále kupovať nové rastliny. Radšej si ich jednoducho dopestujte alebo rozmnožte.

Priamo na záhon môžete vysievať trebuľku, ligurček alebo pestrec mariánsky. V marci si môžete predpestovať bylinky ako bazalka, pamajorán, tymian, levanduľa, majorán záhradný, palina dračia, saturejka, stévia či šalvia. Na výsev budete potrebovať vhodné nádoby s otvormi na odtok prebytočnej vody a substrát na rozmnožovanie s jemnou štruktúrou. Sadenice umiestnite na teplé a svetlé miesto a po 15. máji ich vysaďte na vopred pripravený záhon s dostatkom slnečných lúčov.

Rozdeľte ich

Delením trsov rozmnožíte všetky bylinky, ktoré patria medzi trvalky, napríklad mätu, šalviu, ligurček, tymian, pamajorán, pažítku, medovku, yzop a ďalšie. Ak ich chcete používať aj počas zimy a spestriť okenný parapet, časť z nich si pri rozsádzaní vysaďte do črepníkov. Na záhone ich umiestnite na svetlé miesto do ľahkej, no výživnej pôdy prihnojenej kompostom.

zdroj: Jarmila Szaboová 1. Pri delení okolie rastliny podľa potreby očistite a potom rýľom podoberte celý koreňový bal.

zdroj: Jarmila Szaboová 2. Následne trs preseknite na požadovaný počet kusov tak, aby mal každý dostatok koreňov.

Oddeľte dcérske rastliny

Niektorým druhom byliniek rastú takzvané pakorene, z ktorých sa tvoria nové rastliny. Na jar alebo na jeseň ich preto môžete z pôdy vykopať aj s kúskom tohto pakoreňa a presadiť na nové miesto. Takto si rozmnožíte napríklad mätu, palinu dračiu, potočnicu lekársku, archangeliku, potočník sladký, ligurček lekársky.

zdroj: Pinterest/homebeautiful.com.au Odrezky bazalky, rozmarínu i mäty ľahko zakorenia v pohári s vodou.

Z vrcholových odrezkov

Na niektoré rastliny dopestované zo semienok budete čakať pomerne dlho, preto je spoľahlivejšie rozmnožiť si ich pomocou odrezkov. Z najčastejšie pestovaných druhov sa takto dajú získať drevnatejúce kríčky, ako je levanduľa, rozmarín, tymian či šalvia. Polovyzreté odrezky odoberajte v auguste ešte predtým, ako začnú drevnatieť. Zo spodnej časti odstráňte všetky listy, nechajte len zopár vrchných. Dolný koniec zrežte do šikma a rany nechajte zaschnúť. Potom ich ošetrite stimulátorom rastu a napichajte do substrátu.

