Ak sú vaše jahody príliš kyslé a málo sladké, s najväčšou pravdepodobnosťou sa o ne až príliš staráte. Spravte túto vec pred zberom a uvidíte rozdiel!

Ak chcete mať sladšie jahody, existuje veľmi jednoduchý spôsob, ktorým navyše ušetríte aj kopec času. Vedci sa zhodujú na tom, že pre lepšiu chuť potrebujete zvýšiť hladinu cukru, kyselín a aromatických látok a, naopak, znížiť množstvo vlákniny a horkých chutí.

Prečo menej vlákniny?

Vlákna v jahodách vytvárajú hustú a pevnú textúru. Napríklad pre jahody v supermarketoch je to ideálne, pretože pri ich častej manipulácii a dlhšom skladovaní sú to cenené vlastnosti. Ale pozor! Práve vláknina spôsobuje tvrdú a až príliš pevnú štruktúru, ktorá ide na úkor chuti. Teda čím je v jahodách menej vlákniny, tým je ich textúra jemnejšia. Práve to spôsobuje, že sa chuťové látky ľahšie uvoľňujú z rastlinných buniek.

zdroj: pinterest/homeguides.sfgate.com Po zbere sa starostlivosť o jahody nekončí.

Takto sa tvorí chuť

Väčšina zlúčenín v jahodách, ktoré sa tvoria a sú zodpovedné za chuť, sú vlastne obranné látky. Rastline pomáhajú bojovať proti chorobám, škodcom či proti suchu. Vo šeobecnosti teda platí, že čím je rastlina pod väčším stresom, tým viac aromatických látok produkuje. Platí teda zásada, že čím viac stresu, tým viac chuti.

zdroj: Henrich Mišoviè Na snímke samozber jahôd na poliach pri obci Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa 9. júna 2021. FOTO TASR - Henrich Mišovič

Ak ste až príliš starostlivým záhradkárom, síce to vypovedá veľa o vašej povahe, no nie vždy je to pre rastliny a hlavne ich chuť najlepšie. Ak svoje rastliny a obzvlášť jahody rozmaznávate a dodávate im pravidelnú zálievku či živiny, tak rastliny doslova zlenivejú. Kľúčom k chuti je spôsobiť rastlinám stres. Samozrejme, nikdy nie na úkor ich zdravia!

