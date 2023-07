Je typická svojou korenitou chuťou. Vie ideálne doplniť vaše pestá, cestoviny, šaláty či pizzu. Je nenáročná na vysiatie a navyše obsahuje veľa horčík, vápnik, a železo. Dokonca sa dá vypestovať tak, že si z nej môžete postupne odoberať počas polroka a vždy bude k dispozícii.

zdroj: Canva Rukola má výraznú chuť

Kde sa vzala?

Rukola pochádza zo Stredomoria. Ide o veľmi aromatickú bylinku. Jej pôvod siaha už do 6. storočia. Asi nie ste sami, že vám trochu pripomína púpavové listy. Dokážete ich navzájom od seba rozlíšiť tým, že rukola má výraznú stredovú žilu, ktorá má v sebe úžasnú konzistenciu a dodáva celej rukole chuť v podobe mäty. Pokiaľ si ju zasadíte u vás v byte, tak nezabúdajte, že teplota by nemala presiahnuť viac ako 20 °C, ak na balkóne, tak teplota by nemala mať viac ako 10 °C. Rastie mimoriadne rýchlo, prvé klíčky sa objavia už do dvoch týždňov. Pre rukolu vyberte vhodné miesto vo vašej záhrade, miluje polotienisté stanovištia. Pokiaľ by na ňu priamo dopadalo slnko, tak rukola bude skôr kvitnúť, než produkovať listy. Ak by mala málo v vody, tak listy budú horké a budú sa krútiť. Ideálne je ju polievať zavčas rána priamo ku koreňom.