Pred tým než cesnak vysadíte mali by ste strúčiky ošetriť morením, aby sa neskôr nevyskytli problémy so škodcom, ktorý porast značne znehodnotí.

Skôr než v novembri vysadíte cesnak do pripravenej pôdy po zemiakoch, mali by ste strúčiky namoriť v roztoku síry.

V minulosti sa morenie v síre odporúčalo na ochranu cesnakových cibúľ pred napadnutím háďatkom zhubným. Dnes sa už vie, že proti tomuto škodcovi až tak účinné nie je. Naopak pomôže proti vlnovníkovi cesnakovému.

zdroj: https://twitter.com/NCSU_PDIC Vlnovník cesnakový spôsobuje cicaním štiav na strúčikoch nezvratné zmeny, ktoré vedú k ich usychaniu.

Vlnovník cesnakový Na listoch si tohto drobného roztoča nevšimnete, prinajmenšom ho prehliadnete. Jeho činnosť sa prejavuje na strúčikoch, ktorým najskôr uberá na lesku, neskôr v dôsledku cicania štiav hnednú a usychajú. Na jednom strúčiku škodí hneď niekoľko stoviek jedincov, ktoré sa do pôdy dostali s infikovanou sadbou. Ak už sem bol raz zavlečený, dokáže v pôde prežívať, najmä ak sa na infikovanom mieste opakovane pestuje cesnak. Preto je dôležitá prevencia. Spočíva v použití zdravej sadby a v jej morení. Pomáha aj striedanie plodín v rámci osevného postupu. Pri výskyte vlnovníka sa odporúča nepestovať cesnak na rovnakej hriadke aspoň štyri roky.

Ako cesnak namoriť?

Nie je to nič zložité. Rozoberte cesnakovú cibuľu na strúčiky, pripravte si roztok so sírou a strúčiky do neho namočte na dve hodiny. Potom sadbu vyberte a nechajte úplne vysušiť.

Najvhodnejší čas na morenie je ráno a za pekného počasia, keď sa po namorení strúčiky vyberú z roztoku, rozložia do prievanu. Večer sú spoľahlivo suché a môžu sa odložiť na vetrané miesto v tenkej vrstve. Použité moridlo nevylejte, je to sírnaté hnojivo, ktorým môžete vyhnojiť budúci záhon cesnaku alebo iné miesto v záhrade. Ing. Ján Kozák, šľachtiteľ cesnaku

Ak ešte z nejakého dôvodu nemáte cesnak, ktorý by ste si chceli vysadiť, moriť môžete aj tesne pred samotnou výsadbou. Tu však platí, že strúčiky vysadíte bezprostredne po namorení, keď sú ešte mokré od moriaceho roztoku. Nič sa nestane, ak ich aj necháte trochu obschnúť, nie však vysušiť. Voda z moridla, ktorú strúčiky prijmú, by mala v nich aj ostať a urýchliť zakorenenie.