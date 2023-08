To, čo je primerané pomerom napríklad na dedine, nemusí byť primerané pomerom v meste. Ako to teda je s tými sliepkami? Právnik radí!

V § 127 Občianskeho zákonníka sa uvádza, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv a že nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Čo znamená slovné spojenie nad mieru primeranú pomerom? Ide o takzvaný neurčitý právny pojem a nemožno ho presne definovať. Jeho obsah závisí od okolností a konkrétnej skúmanej situácie.

To, čo je primerané pomerom napríklad na dedine, nemusí byť primerané pomerom v meste. Kvôli predstave uvádzame časť odôvodnenia z jedného rozhodnutia súdu, ktoré sa zaoberalo hlučnými sliepkami na dedine. Súd konštatoval, že nemá ambíciu úplne presne vyhodnocovať množstvo chovanej hydiny, ktoré je primerané pomerom. Vyslovuje však, že ako bežné množstvo chovanej hydiny si predstavuje do 10, maximálne 20 kusov hydiny (sliepok a k tomu primeraný počet kohútov). Podľa súdu nemožno stanovovať primerané množstvo hydiny v miestnych a konkrétnych pomeroch bez ďalších zistení. Možno však povedať, že množstvo hydiny nad 30 kusov by v očiach súdu predstavovalo v podmienkach dediny chov „väčšieho rozsahu“ bez ohľadu na to, či by išlo o chov pre domáce alebo komerčné potreby. Z toho by zároveň plynul amplifikovaný (znásobený, zosilnený) hluk, ktorý by za situácie nedostatočného tlmenia situačnými podmienkami bolo možné označiť za hluk nad mieru primeranú pomerom. To všetko za situácie primeranej rozlohy parciel, na ktorých je hydina chovaná.

Z osvedčovania v tomto konaní nevyplynulo, že by sa rozmery pozemkov žalovaných zjavne z pohľadu veľkosti vymykali bežnej „dedinskej“ výmere pozemku v jeho dĺžke alebo (hlavne) šírke, čo má vplyv na vzdialenosť zdroja hluku. Z konania vyplynulo účinne nerozporované zistenie týkajúce sa cca 90 kusov hydiny v chove žalovaných, pričom toto množstvo sa, samozrejme, môže v priebehu času meniť. Zistením súdu, že s chovanou hydinou sa na internete obchodovalo, len dotvorilo záver o správnosti zhodnotenia stavu veci. Chov hydiny žalovanými na účely rozhodovania o neodkladnom opatrení v tomto prípade presahuje rámec bežného chovu, tak ako je to na dedine v zastavanej obytnej zóne obvyklé, a z toho plynúci znásobený hluk predstavuje nedovolenú imisiu v susedských vzťahoch. Z uvedeného pohľadu bolo možné považovať za osvedčené, že hluková hladina z chovu hydiny žalovaných presahovala mieru primeranú pomerom.