Záhrada sa prebúdza: Najdôležitejšie marcové práce, ktoré netreba zmeškať!

Hrášok, mrkva aj cibuľa už môžu ísť do pôdy, tak smelo. Vysejte papriku, ak ste tak ešte neurobili. Pripravte sa na to, že ju budete musieť rozmaznávať, vraví odborník. Predpestujte si aj priesady póru, do voľnej pôdy vysaďte letný cesnak.

Autor článku Jarmila Szabóová Redaktorka Vyštudovala som Záhradníctvo na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite, kde som sa priučila technológii pestovania ovocia, kvetov, zeleniny aj viniča. Lásku k prírode som dostala do vienka od mojich príbuzných, ktorí inklinovali k pestovaniu rastlín a výrobe vína. Po štúdiu moja cesta viedla do redakcie časopisu Záhradkár, kde sa snažím neustále prinášať zaujímavé záhradkárske témy, ktorými žijem aj v súkromí.