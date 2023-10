Keltský horoskop, známy aj ako druidský, nám ponúka pohľad do mysle a ducha starých Keltov. Objavte tajomstvo starodávnej astrológie!

Ľudia narodení v októbri

Lieska 1. 10 - 3. 10.

Vďaka svojej bojovnosti ľahko dosahujú vytúžené ciele. Bývajú dobrými nadriadenými a manažérmi. V spoločnosti sa cítia ako ryby vo vode. Nechýba im charizma, ktorá im prináša aj bohatý milostný život. Sú posadnutí majetkom a chcú ho stále rozširovať a zveľaďovať. Bohužiaľ, bývajú lakomí. V láske vedia byť nesmierne oddaní. Mali by ste si dávať pozor na srdcové ochorenia!

Jarabina 4. 10. - 13. 10.

Nechýba im zmysel pre krásu a estetiku. Umenie, to je ich parketa. Vynikajú šikovnosťou vo všetkom, do čoho sa pustia. Nepohrdnú žiadnym pôžitkom, vedia si vychutnať kvalitné jedlo i pitie. Preto pozor na figúru! Jarabiny sú aj vášnivé milenky a milenci a vo vzťahoch radi velia. Cit u nich vždy prevalcuje rozum.

Javor 14. 10. - 23. 10.

V práci potrebujú voľnosť, aby mohli popustiť uzdu svojej fantázii a tvorivosti. Lepšie sa cítia, keď pracujú samostatne, nie v tíme. Bývajú prenikavo inteligentní a dávajte si pozor, čo pred nimi hovoríte, lebo klamstvá určite odhalia. Majú sklony skúmať tajomné a nadprirodzené veci. Pre lásku k slobode si len ťažko udržia dlhodobý vzťah.

Orech 24. 10. - 31. 10.

Stereotyp, domov a pocit bezpečia sú pre nich prioritou. Ak sa raz v niečom zabehnú, len ťažko to opustia. Majú pevný charakter a zmysel pre spravodlivosť. Občas bývajú sebeckí. Cítia sa dobre pri partnerovi, ktorý im odpustí ich prešľapy. Len zriedka sa zaľúbia bezhlavo a vášnivo, ale ich láska býva vytrvalá. Neveru a zradu len tak neodpustia.