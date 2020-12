Vanilkové rožky, medvedie labky, vianočné medovníčky, šuhajdy... Tieto dobroty patria k Vianociam! Pozrite si recepty, ako ich pripraviť a chystajte sa na najkrajšie sviatky v roku. Pošlite svoj recept na vianočné sladké či slané pečivo a môžete vyhrať!

K Vianociam patria sladké a slané dobroty. Klasiku poznáme, ale každá rodina má svoj originálny koláčik. Podeľte sa oň s našimi čitateľmi a môžete vyhrať!

Stačí do 15. decembra poslať na e-mail regiony@newsandmedia.sk váš domáci recept na slané alebo sladké vianočné pečivo. Traja z vás za to získajú kuchynských pomocníkov, jeden balíček s prekvapením od nášho vydavateľstva News and Media Holding.

Takže posielajte recepty - a popritom pečte vianočné koláčiky! Recepty nájdete na ďalších stranách!