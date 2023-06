Leto sa blíži a s ním aj dozrievanie drobného ovocia, ako sú napr. jahody, maliny, ríbezle a pod. Preto si pripravíme tieto 4 chutné recepty, ktoré sú BEZ PEČENIA!

Jahodová torta

zdroj: Canva Torta s jahodami

Na korpus budeme potrebovať:

100g maslových sušienok

50g rozpusteného masla

Na plnku:

700g jahôd

3 PL cukru

2 vrecúška stužovača do želatíny

120ml hustého bieleho jogurtu

400ml smotany na šľahanie

2 PL práš. cukru

1 vanilkový cukor

Na dozdobenie:

200g drobného ovocia

2-3 PL rozpustenej želatíny

POSTUP:



Na jemno rozdrvené sušienky zmiešajte s maslom. Takúto masu dajte na dno tortovej formy s priemerom 20 cm a dajte do chladničky. Jahody v hrnci uvarte spolu s cukrom na miernom ohni. Následne rozmixujte a nechajte vychladiť. 1 balíček stužovača do želatíny pripravte podľa návodu na obale a zmiešajte spolu so 100ml dotuha vyšľahanej šľahačky. Následne zmes zmiešajte spolu s jahodovou zmesou a vylejte na korpus a dajte opäť do chladničky. Medzitým si vyšľahajte zvyšnú smotanu na šľahanie do tuha. Biely jogurt zmiešajte spolu s vanilkovým cukrom, druhým balíčkom stužovača do želatíny, pripraveného podľa návodu, a tieto dve biele zmesi dajte dokopy. Následne vylejeme na tortu, uhladíme a dáme opäť do chladna, ideálne na celú noc. Nakoniec dozdobíme drobným ovocím, ktoré prelejeme želatínou, pripravenou podľa návodu na obale.