Neustále sa niekam ponáhľame. Vane sme vymenili za sprchovacie kúty a namiesto bylinkových čajov pri nádche a prechladnutí radšej prehĺtame tabletky, o ktorých sme presvedčení, že nás za dva dni vyliečia.

zdroj: PharmDr. Klára LAPINOVÁ PharmDr. Klára LAPINOVÁ, lekárnička a blogerka,

Našim predkom netiekla teplá voda z kohútika tak ako nám, napriek tomu holdovali kúpeľom v najrôznejších odvaroch. Osvedčené bylinkové procedúry síce ponúkajú kúpeľné domy, rezorty a hotely, no vy si wellness môžete dopriať aj doma. Budete potrebovať čerstvé alebo sušené bylinky a hlavne onen nedostatkový voľný čas. Účinky spoznáte doslova na vlastnej koži. Do odvarov a výluhov sa môžete položiť, no stačí ich aj inhalovať alebo si pripraviť bylinkové zábaly. Je veľa možností, ako načerpať silu z prírody.

Zvlhčenie dýchacích ciest

Naparovanie je známe už z čias Egypťanov a dodnes sa používa aj v ajurvéde. V mnohých domácnostiach je súčasťou liečby dýchacích ciest, a to najmä u detí. Samotná vdychovaná teplá para má blahodarné účinky na sliznice dýchacích ciest, ktoré uvoľňuje a čistí. Pomáha upokojiť boľavé hrdlo a zvlhčiť vysušené dýchacie cesty. Osvedčila sa pri ochoreniach súvisiacich s nahromadeným hustým hlienom, a to od dutín až po priedušky.

zdroj: Shutterstock V kombinácii s bylinkami však môžeme tieto účinky podporiť či smerovať na problém, ktorý nás trápi alebo mu chceme predísť.

Mnohé bylinky majú antimikrobiálne účinky (proti vírusom a baktériám). Už dávnejšie je nielen empiricky, ale i vedecky dokázané, že vodná para so sebou strháva aj niektoré účinné látky z bylín, ktoré do nej pridávame. Tieto účinné látky potom putujú priamo do dýchacích ciest, kde účinkujú na prekvapivo veľkej ploche.

zdroj: Shuttertock Naparovanie (inhalovanie) je vdychovanie teplej pary nosom, prípadne ústami. Ide o lacnú, nenáročnú a bezpečnú metódu, ktorej efekt na zdravie stojí za vyskúšanie.

Ako často sa naparovať?

Preventívne naparovanie postačí raz týždenne. To sa týka najmä ľudí s ťažkosťami, ako sú chronická obštrukčná choroba pľúc, alebo tých, ktorí si takto chcú pomôcť od recidivujúcich ochorení dýchacích ciest. Ak máte práve nádchu či kašeľ, môžete sa naparovať aj niekoľkokrát denne. Dôležité je dať na pocit a veriť, že vaše telo vie najlepšie, čo vám robí dobre.

zdroj: Shutterstock Hoci naparovanie mnohí odsudzujú ako historický prežitok, naši odborníci ho stále odporúčajú.

Pozor pri deťoch: Do 12 rokov je vhodné zvýšiť opatrnosť najmä pre možnosť popálenia. S malými deťmi musíte ísť nad paru aj vy a celý čas dbať na bezpečnosť.

Kedy nie je vhodné ísť nad paru?

Pri srdcových ochoreniach.

Hneď po jedle.

Pri vysokej telesnej teplote.

Ak trpíte niektorými očnými chorobami.

Pri astme alebo alergii, ktorá sa prejavuje na dýchacích cestách.

Ak máte ekzém, silné akné či pleť so sklonom k začervenaniu.

Pri silnom zápale dutín (teplo môže zápal z dlhodobého hľadiska zhoršiť).

V prípade poranení na tvári, hlave alebo v ústach.

Pri diabete a iných problémoch súvisiacich s prekrvením.